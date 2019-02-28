【陳松伶】8年差姊弟戀　陪伴走過抑鬱症：為我定40年後養老計劃

久別電視劇2年的陳松伶（松松），於近日播映的《福爾摩師奶》再度亮相，飾演精明女神探，並為劇集錄製主題曲。雖在劇中婚姻不算如意，但現實裡的她，卻有位比其年輕8年的「愛妻號」張鐸，在松松處於低潮時，拉其一把。松松其後感性重提此事，「無論我搬到哪裡，漂洋過海，這男人就是我的家。」

現年48歲的松松，擁有一位比其年輕8年的「愛妻號」。(陳松伶微博)

現年48歲的松松，當年因事業失意，轉戰內地市場，豈料這一決定，變成其未來幸福生活的關鍵。她於2006年，邂逅同劇演員張鐸，兩人一拍即合，松松還在訪問表示，當年拍劇時剛好下雨，加上冬天的天氣陰涼，令她感到不適，但對方的一個舉動，讓她心頭一暖，一直記於心底，「尚未埋位時，我跟導演正在對劇本，他突然將自己穿著的羽絨，披到我身上，真的意想不到。」

延伸閱讀：

每年情人節送男神匿名情書 中學後失散 面書重遇終開腔：不再等

【朱慧敏】斥彭懷安謊話連篇、玩失蹤？3個跡象辨清壞男人

【陳意涵】宣布誕子名字藏愛意 曾拍拖40次：要有被拋棄的勇氣

不論日常或出席活動，兩人都幾乎緊牽著手：

+ 6 + 5 + 4

兩人因劇集《血未冷》定情。(《血未冷》劇照) 一個家只能聽一人話 讓老婆當CEO 雖然松松曾憂慮「姊弟戀」，而婉拒對方，但因對方堅決表示「其實沒甚麼好怕」，讓她放下心頭大石，勇敢面對愛情，「後來發現他真的很認真，而且非常成熟。」她亦曾擔心老爺奶奶不喜歡，幸好老公是家中「皇帝」，故兩人都欣然接受她，而婚後張鐸更「讓位」，將大權交給松松，「他說在一個家庭裡，只能聽一個人的話，所以將所有事都交給我決定，說我才是CEO（行政總裁）。」

松松喜歡小朋友，而且張鐸是獨子，對生小孩都有著期望，但松松在相識那一年，曾患卵巢腫瘤，但對方仍然不介意，更於2011年，雙雙步入教堂。兩人多年曾試雪卵和人工受孕，都未能成功，張鐸亦沒對此感不愉快，反怕老婆壓力大，勸喻對方別再試，「我們兩個只要身體好，就不需養兒防老。」早前，兩人透過兒童福利院的慈善活動，計劃領養小孩，盼組織一個家庭。

營造浪漫是生活細節

張鐸對松松的愛，簡直讓人羡慕，除稱呼對方「松公主」，亦會尊重她的說話，有次旅行時，他分享兩人選擇準備物品的原則，「老婆說帶甚麼便帶甚麼，老婆不給帶的堅決不帶，如果出現分歧，便遵守前兩項原則。」他對松松亦很體貼，曾表示「營造浪漫已不是生活必須，現時更多的是生活細節，例如生活裡的一杯熱水，以及三文治早餐，都不需要求對方這樣做，你會本能地想為對方，去做這樣的事。」夫妻的甜蜜，便是互相付出，並不求回報，只要對方快樂，已是你的一切動力。

比起丈夫，他更像我的父親，邊教我養身，邊提醒我護膚，連敷面膜也是他幫我的。 陳松伶

延伸閱讀：

【Katy Perry】離婚後再訂婚 曾信童話公主愛情：我想成為成年人

【李彩華】情人節宣布已婚 曾是「渣男收割機」：我們分開是運氣

陳松伶曾患抑鬱症，不僅得到對方陪伴，更為她想好40年後的養老計劃。(陳松伶微博)

其實兩個人在一起，可能最浪漫的語言，真的不是『我愛你』，而是我此刻就在你身邊。 陳松伶

曾患抑鬱症，對方一直守身邊

兩人相識當年，松松遇上人生低谷，被經理人兼好姊妹的阿寶，騙去整副身家，幾乎流落街頭，更付不起醫治卵巢腫瘤的手術費，結果患上抑鬱症，一度想過輕生。雖遭遇悲劇，但張鐸依然留在她身邊，陪伴其渡過陰霾，她近年於節目上演唱《那個男人》，憶述對方不只是丈夫，還是她的恩人，「他在我最艱苦的時候，扶著我走下去，他努力地每天工作，讓我在家療傷，重整我自己，這足有四五年的時間。」

面對抑鬱症，她指自己不知如何面對生活，但對方卻為她安排一切，讓她感到安心，「我不知道我是否變得愈來愈醜，但是他從沒放棄我，沒有嫌棄那個時候的我，然後我在書桌上，看到我的一個養老計劃，是我們40年後的計劃。」得到對方依靠，她的病情漸見好轉，亦感激他的付出，「我一輩子都會牽著他的手走下去。」

她的感言引起全場感動，主持人亦補充，指張鐸在休息室時，會因松松身體抱恙，餵對方喝水和吃東西，令她不禁有感而發，「其實兩個人在一起，可能最浪漫的語言，真的不是『我愛你』，而是我此刻就在你身邊。」一段美好的愛情，會讓你抹掉過去的艱辛，自信地迎接將來，而歷盡波折的松松，終遇上這個機會，並美滿幸福地生活下去。