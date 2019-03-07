【非凡浪漫】諷刺經典愛情橋段　反思平凡女生不配專屬浪漫結局？

電影有兩種，一種似麻藥，現實不完美，在鏡頭裏尋安慰；另一種，放大我們看不見的，現實得邋遢骯髒的，看完猶有餘悸。Netflix新上架的《非凡浪漫（Isn’t it Romantic）》卻是走在兩者之間。 電影由《Pitch Perfect 》中的Rebel Wilson演出，以「不浪漫」作主打，搞鬼地「玩轉」傳統浪漫愛情喜劇的橋段，最後問：「平凡女孩的Happy Ending是甚麼？」

（《非凡浪漫（Isn’t it Romantic）》劇照）

誠實看後感：爆笑「貼地」，最不一樣的愛情喜劇

一般浪漫愛情喜劇，千篇一律我們又百看不厭。不都是可愛女主角，特別愚笨，可世界又特別優待她，最終結局一定是俊俏男生來個英雄救美。《非凡浪漫》中的Natalie卻問：「女主角們是有腳疾嗎？為何總是跌倒？」

這「非一般」愛情喜劇，由「非一般」的女主角飾演，Natalie的母親從小教導：「浪漫愛情的戲碼不會發生在像我們這種女孩身上。」跟大部份平凡女生一樣，她抱着這樣的信念，在平凡的辦公室，平凡的做好自己的本份。直到一次意外撞到，她便跌入了她最討厭的老套愛情戲碼當中：「高富帥」莫名的戀上自己、身邊總有一個「Gay友」，隨時隨地充當愛情顧問、身邊人無故載歌載舞、最奇怪是自己也變成容易跌倒的「體質」⋯⋯最後她如何逃出這套愛情喜劇，便留待各位發掘了。

未睇劇，點圖先看：女主角遇到怪誕又老套的愛情戲碼 ＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

（內含劇透）

《非凡浪漫》挑戰一般愛情電影的「老土」戲碼，模仿情節誇張之餘，又不會令人反感。Rebel Wilson絕對是電影的靈魂，浪漫到不行的戲碼，撘上她一臉的不情願，筆者舉着手機在巴士上欣賞，笑得惹來旁邊觀眾則目。若各位也想伺機大笑一番，這絕對是好選擇。雖然，電影也有暇疵，筆者想這也是為何在iMdb和「爛茄」都只有6分多的分數，但筆者欣賞的時，可看出電影除了惹笑，還想觀眾帶走一些有別於一般愛情電影的訊息。這樣的心思，值得嘉許。

（《非凡浪漫（Isn't it Romantic）》劇照）

你不需要男孩來拯救：你只要夠喜歡你自己。

筆者特別喜歡Natalie這角色，只因她出了筆者都想過的問題：為何大多的愛情喜劇，都要是「英雄美」？為何女主角都一式一樣？平凡女生就不配有「浪漫」情節嗎？

劇情發展，說到Natalie以為要逃出「浪漫戲碼」，就一定要找個完美男生，說句「我愛你」，但最後，即使她與「高富帥」一起了，亦承認愛上知己，甚至在婚宴上演「搶新郎」的戲碼，還是沒有成功。原來，那「黑武士」從不是別人，而是自己。你要先夠喜歡自己，才會相信好的事情會發生在自己身上，才會敢做任何自己喜歡做的事。

我愛你，但你沒有使我更完整，是我自己使我更完整。 Natalie

雖然，筆者也有嫌這樣的一句讀白實在是有點「老套」，但當大多電影都鼓勵「圓滿」是向外尋求時，過份美化愛情，也令人對愛情有不實的幻想時；這套電影卻說：完美愛情是要先使自己圓滿。

（《非凡浪漫（Isn't it Romantic）》劇照）

或許你擁有的一切，已是主角所謂的「Happy Ending」？

接文首的說話，說《非凡浪漫》是有一點點現實，也有一點點安慰。以上說完了現實中愛情的不浪漫，也總得有點「甜頭」。畢竟，在喜劇之中，正面的訊息從不怕多。

在電影的最後一幕，要觀眾反思何謂「Happy Ending」。若我們一致認快的完美結局是喜歡的人長伴身則、做自己喜歡的工作，還有可以相偎相伴的朋友，Natalie這「非一般」女主角，不是成功了嗎？不過，都不是偶然與巧合，而是Natalie自己爭取的。