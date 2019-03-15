男友婚前病逝、喪禮上冥婚　胸口紋肖像：所有想法讓老公先知道

對於一對相愛的人而言，最痛的莫過於陰陽相隔。

現年39歲，來自台灣的林詩潔在Facebook群組「戀愛公社」分享了一個讓人痛心的愛情故事。她與另一半各自都離過婚，並且獨自撫育孩子，兩個單親父母相遇、相知、相愛，互相扶持，照顧孩子。即使經歷過失敗的婚姻，他們沒有失去對愛情的信心，兩人認定彼此是終生伴侶，準備步入教堂。可惜天意弄人，她的另一半發現自己患有血癌，不久後，病情更加急轉直下，最後在婚禮前夕過世。

當初與另一半相遇的情景，林詩潔至今仍難以忘懷，當初家中「爆水管」，作為水電工的他前來修理，兩人因此結緣。後來發現兩人都是單親父母，所以聊得更加投契。因為林詩潔比男方大七年，又各自擁有自己的子女，這段姐弟戀當初不被看好，但兩人用行動證明對彼此的愛意，交往一年後，男方向她求婚。

這一段姐弟戀曾經不被看好。（林詩潔Facebook）

在男方收到體檢報告的那天，兩個人正準備出遊，旅行因此告吹。林詩潔聽到另一半患癌的消息，放下所有工作，立即趕到醫院，日日夜夜在醫院陪著另一半治療。但三個星期後，對方病況變差，也因此離開人世。她憶起當初拍拖時，對方常常問自己「要不要先登記」，她心中恨不得立即答應，但卻故意裝作拒絕對方，如今情人逝世，她覺得未與對方成為正式夫婦是人生中的遺憾。

她在葬禮當天冥婚，並且送對方最後一程：

她眼眶還含著淚水，忍著難過的心情，為摯愛化妝，在喪禮當天穿上婚紗完成冥婚，並且送別丈夫最後一程。與摯愛陰陽相隔，失去一起哭一起笑的生命支柱，她曾經不知道如何活下去，但作為母親的她又知道自己一定要活下來。她選擇了將亡夫的樣子紋在胸口，她接受台灣傳媒訪問時解釋「這是最靠近心臟的位置，任何心思和想法都想讓老公第一個知道。」 這個紋身，也是她繼續生活、繼續快樂的動力，踏足世界每一個角落時，與孩子渡過每一個成長時刻時，她都仿佛感受到亡夫與自己同在，她更說「這樣衣服一拉就能跟老公合照了，我們也永遠在一起了」

她把亡夫紋在最接近心臟的位置。（林詩潔Facebook）

她與亡夫的「合照」：

+ 4 + 3 + 2

或許真的是她的思念超越了人間，傳到了彼岸。她有一次開電單車時，不慎發生意外，電單車損壞了，但她卻緩緩地坐到地上，毫髮未傷。她形容當時有一股力量在扶著自己，她深信一定是亡夫在默默守護自己。不少網民看過她的故事後表示感動、心酸，但也不少網民抨擊她的做法，直言她未來一定會後悔。她卻在社交平台上勇敢地反擊：