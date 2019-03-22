【福爾摩師奶】黃智賢與太太相守28載　從不放閃為了「保護」她

一生一世的山盟海誓說出口只要幾秒鐘，實行卻要花上一輩子。相識、相愛、熱戀最難以忘懷，在時間的洗刷下，感情仍不趨於平淡，保持愛情的溫度，經過磨合、爭執、分歧，仍能互不生厭，到老仍能牽著對方的手在街上走，一切都不是易事。

51歲的黃智賢（Ben），熬到了中年，才讓觀眾記住他的名字。最近在劇集《福爾摩師奶》飾演陳松伶身邊忠心的管家，現實中，他對自己的太太同樣忠貞。兩人拍拖14年，結婚14年，他們的愛情不如劇集中轟烈，細水流長的反而更加真實。沒有打算生兒育女的他們，眼中只有彼此，對方就是自己的唯一。

他在《福爾摩師奶》中的角色讓人印象深刻。（《福爾摩師奶》劇照）

不放閃為了保護太太

不少情侶、夫婦總愛在社交平台上「放閃」，向旁人「曬恩愛」，然而，Ben的Instagram上幾乎全部都是工作照或獨照，原來此舉是為了保護太太。他曾經提及太太是圈外人，比較害羞，所以過往較少和她出席公開場合或首映，以免被傳媒追訪。他身在娛樂圈，自然習慣了隨時都可能會被拍，但他也深明太太作為普通人，有自己的工作，不希望引起討論。他覺得自己身為丈夫，應該要好好保護太太，所以不把合照放上社交平台。在到處也是閃光彈的年代，他們愛得低調，卻也不能遮掩他對太太的絲絲愛意。愛情，從來都是兩個人的事，我們不需要向誰證明對另一半的感情。

Ben在社交平台上很少放閃，但不時會上傳太太為他拍攝的照片。（IG@benwong1020）

廚房內結緣情定終生

兩人的相遇，不算是驚天動地。年少時，Ben曾經為了幫補家中經濟而當警察，卻一直未能忘記做演員的夢想。後來無線聘請他，先做青少年節目《閃電傳真機》的主持人。追夢還是要付出代價，當演員的薪酬不及警察高，當時他在餐廳做兼職，他在廚房工作，太太是樓面侍應，兩人因此結緣，雖然年輕，但一早視彼此為終生伴侶。2004年，兩人到紐西蘭旅行並且註冊結婚，沒有大費周章地擺酒設宴，沒有繁文縟節，只有兩個人，靜靜地，許下一生承諾。

太太就是他最忠實的觀眾，事實上，即使Ben過去多演配角，演技也不俗，點擊看他演過的角色：

+ 5 + 4 + 3

「再好的朋友也不能一直陪你走，唯獨你的另一半陪你生老病死。我不對她好，不知要對誰好。」

有共識不生育視對方是唯一

有人將子女視為愛情結晶，Ben與太太以來一直沒有打算生兒育女，但因為有愛，他與太太二人，仍然是一個完整的家。有人說結婚一久，對伴侶的愛情會變成感情，然而，他們相愛得越久，越是了解對方，反而更懂得珍惜對方，愛對方。Ben作為演員，趕劇的時候忙得甚至沒有時間回家，他最需要就是太太的理解。太太給他最大的自由度，從不過問他的工作，偶爾傳給他鼓勵說話。Ben收工回家，一定有太太熬好的湯水，即使太太不常看電視，只要有他出演的劇集，她都一定會看。支持和理解，就是太太對Ben最大的愛意。

狗狗就有如兩人的子女。（IG@benwong1020）

而Ben也對太太報以同等的愛意，主動告訴她工作行程。曾經多次被傳媒拍到他收工後，就會到超市買菜、買花，然後急不及待回家陪太太。沒有小朋友的他形容自己與太太的關係是「相依為命」，生活只有對方，他們就是彼此的唯一。「將所有注意力都放在太太身上，讓我更懂得珍惜她，也無法想像沒了她的生活。」正因為珍惜，他不惜花心思哄太太，只要一有時間，他就會接送太太上下班，在車內的時光，他們可以談天說地，閒話家常。有時候，幸福不過是找到一個願意與你說柴米油鹽的人。