霍建華把最好的都給林心如　自己不捨換手機　卻送太太過億珠寶

電視劇《如懿傳》中的霍建華是個讓女生恨得牙癢癢的乾隆，優柔寡斷、多疑，屢屢傷害了真心待他的周迅，最後她徹底死心，斷髮與對方老死不相往來。在現實中，霍建華與乾隆差天共地，他與林心如相識十年，一直都是知心好友，直至16年才結成夫婦，並且育有一女。

由朋友變成情人，霍建華曾經表示其實一直對她都有特別的感覺，只不過因為不想失去好友而不敢表白。他接受內地節目訪問時曾經提及，「其實認識時也不是說沒有感覺，都是有的，但因為是很好的朋友，你不想捅破，因為不想破壞這個友誼。」

因為不想失去對方，所以一直把感覺深藏在心，默默在她身邊溫柔地守候。林心如曾經說過，兩人還是「好兄弟」時，霍建華無論多忙，每年都會放下工作飛到台灣陪她過生日。不善言辭的他，選擇用自己的方式，默默向林心如表達愛意。而兩人談戀愛、結婚後，他更加對她傾盡一切愛意，是個不折不扣的愛妻號...

兩人因合作拍劇認識。（《地下鐵》劇照）

你煮的料理 我永遠都會捧場

林心如自言廚藝不佳，過往都是忙於拍劇、工作，三餐都在外解決。但結婚後，她為了丈夫和女兒努力增進自己的廚藝，常常在家下廚。初初起步時，她只會煮簡單的家常小菜和煲湯，甚至有時只會煮公仔麵給丈夫吃，但霍建華每一次都捧場，不論味道如何，都把她煮的菜吃光。有一次朋友聚會，林心如煮了一大鍋花膠雞腳湯，但朋友個個都不捧場，結果霍建華默默地把20隻雞腳全都吃完，讓她十分感動。

林心如婚後為了丈夫和女兒努力練習廚藝。（林心如Facebook）

自己省吃儉用 大方給太太買昂貴珠寶

霍建華私底下是個出了名節儉的人，一件衣服穿到破為止，手機熒幕都粉碎了，卻依然捨不得換新的手機。但對著太太林心如，則是截然不同的態度，只要她喜歡，他都會盡量滿足她、買給她。林心如喜歡珠寶，而女兒出世之後，她更希望在女兒每年的生日買下名貴首飾，用來留給女兒。有報導指林心如現在其中所擁有、並估計價值高達台幣一億元的戒指和台幣三億元的頸鏈，全都是霍建華毫不手軟地買給她。

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出門都要牽手 以太太和女兒為先

霍建華婚後在外為妻女打拼，但從來不會為了工作而忽略了家庭。工作完了，就會回家陪太太和女兒，從來不會花時間在不必要的應酬上，也從來沒有任何緋聞。而女兒初出生時，他也感性地説：「我這輩子從來沒有覺得有一樣東西是屬於我的，包括我的積蓄、我的名，甚至有時候包括我的身體，當我抱著她那一刻，嗯，這是屬於你的。」從他的感言可見，他除了寵愛太太，也十分寵愛這位「前世情人」。而有粉絲曾經撞見二人外出，也是緊緊牽著彼此的手，可見兩人愛得甜蜜。