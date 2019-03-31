【權力遊戲】Kit Harington與Emilia Clarke——喜歡不一定要一起

「異性間有沒有純友誼」的話題不時就會在少女的聚會中出現。或許能成為密友多少總帶著愛吧，要與一個人成為交心的好朋友，需要或多或少喜歡／欣賞對方。 可是，長大後就會明白「異性間有沒有純友誼」這個話題其實好傻。交朋友理應是看對方的人品修養，又或其他不同的因素，但絕不會（亦不應）只因「性別」而拒絕與對方成為朋友。更何況喜歡亦不一定要在一起吧。

曾經傳出緋聞的權力遊戲演員Kit Harington及Emilia Clarke就以行動證明了男、女之間，亦可以發展出珍貴的純友誼。

（圖片來源：GettyImages）

Kit Harington與Emilia Clarke因權力遊戲而相遇。在開拍第一季前，一眾演員聚集在酒店的酒吧。在聚多演員之間，Kit Harington隨即被嬌小的Emilia Clarke吸引。不過大家別誤會，他並不是單純地被她的樣子或身材吸引——他喜歡她，是因為她獨特的個性。

他在一次訪問中形容：「Emilia是如此甜蜜，而且亦非常樂於助人，不過在這光明面的背後，她同時擁有一個非常非常骯髒的頭腦，我很快就被她那邪惡的幽默感吸引！」

（圖片來源：ig@emilia_clarke）

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二人很快就成為了交心而相互依賴的好友。一眾《got》迷應該都會記得，Kit Harington與Emilia Clarke在《權力遊戲》頭幾季幾乎沒有任何交集。然而，Emilia Clarke坦言會經常關心Kit Harington，亦常常向他情教如何處理某些場景，亦會與他傾訴演出時的困難。

她曾在訪問中說：「他和我幾乎是同齡，我們的角色有平行的旅程，我們作為演員的經歷亦非常相似，其中最讓我們二人感到嬌傲的，就是有幸可以出演《權力遊戲》！」

（圖片來源：ig@emilia_clarke）

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這份共鳴與信任的繫絆，讓二人早年傳出緋聞。不少人依然認為男與女就是沒有純友誼這回事，總帶著機心去看待每段異性友誼，認為他們之間的友誼就是曖昧。

二人早年接受雜誌訪問時，答應記者要求，在鏡頭前擁吻。雖然相片最後沒有被刊出，但該記者相隔幾年後，把相片上載到個人ig上，並說：「場面非常曖昧！」（圖片來源：ig@peggysirota）

惺惺相惜、彼此了解、或某些不需宣之於口的共鳴並不等於相愛。很多人把朋友間的溫暖誤以為是友誼，可是友誼與愛情始終不一樣吧，而這道理並不會因為對象是同性或異性而有所分別。

幸好二人多年之間一直保持著友好關係。不少藝人會極力否認緋聞，並與緋聞對象保持距離。可是二人並沒有因此而疏遠對方，依然互相扶持，一直視對方其中一位珍貴的好朋友。

（圖片來源：ig@peggysirota）

知己難求，若然遇到值得交心的異性卻因「異性間沒有純友誼這回事」而打退堂鼓也實在太可惜了。如果遇上一位異性好友，緊記就算被外人取笑，也不要因此而放棄友誼。

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