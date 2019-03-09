法國版《Vogue》71歲前主編給26+女生的6個告誡：千萬不要怕！

前陣子與一位年屆三十的朋友見面，她說：「三十過後，四十之前，我都要一直講我自己是三十歲，不因想裝作年輕，而是你不覺得30像是一個人生分水嶺，而40歲則是一個有智慧的年齡嗎？3X這個歲數好不性感。」 今年僅僅27歲的我未能明暸，卻多少感受到歲月為人生帶來的教訓（最深刻的竟是不要太夜睡）。最近，現年71歲、曾任法國版Vogue主編的Joan Juliet Buck，寫下一篇名為〈Advice To My 26-Year-Old Self〉的文章，為大家帶來慧黠的人生告誡。

（圖片來源：pinterest）

Joan Juliet Buck於1994至2001年期間擔任法國版Vogue的主編，現時仍積極寫作，文章散見於《Vanity Fair》、《Vogue》、《Traveler》、《The New Yorker》、《Harper's Bazaar》、《The London Sunday Times Style》 、《T magazine》。

現年71歲的她寫下一篇名為〈Advice To My 26-Year-Old Self〉的文章。為何特別是26歲而非25或27？只因於她而言，26歲正是人生中最冒險、最多瘋狂機遇、以及智慧開始累積的一年。於是她便寫下文章，跟當年的自己問好。不過細看下去，這篇文章其實亦是說給一眾26+女生聽的人生告誡。

不要過份節食

就算近年愈來愈推祟將審美觀多元化，然而無可否認，纖瘦的身材才是主流認定的好看。不少女子為了瘦，除了花錢瘋狂運動之外，同時節食捱餓，只為輕上幾公斤。

曾站在時裝界最前線的Joan Juliet Buck當然明暸大家想瘦的心情。但活過去後，她卻衷心建議大家要吃多點！「只靠cappuccinos及生果生存，到最後只會令你得到胃病！」而且，要吃得足夠及均衡，才可以讓身體運作起來、排清毒素，皮膚才會變好。如果大家只靠補充劑維持生命，不單會讓皮膚變差，更會傷害牙齒，得不償失。

（圖片來源：pinterest）

你不需要向別人請求許可

26歲，正值剛工作幾年又未至於可以獨當一面的年紀。Joan Juliet Buck明白大家在26歲之前一直習慣跟隨別人的步履，甚至是聽從別人的命令。然而她一針見血地指出：「他們不一定關心你做什麼，亦不會感謝你聽從他們的建議，如果你一直都要向別人請求許可，你最後只會一直做自己不想做的事。」

人生這個責任雖然沉重，但也只有自己負擔自己的人生了。因此，與其向別人請求許可，不如想想自己要做甚麼，遇到困難就想辦法解決吧！

（圖片來源：pinterest）

停止躁動不安了

身在變幻無常的時裝界與傳媒界，Joan Juliet Buck明白當大家正值26歲時，會感受到許多來自工作以及愛情上的煩惱。然而，她希望26歲的自己及大家可以冷靜下來，不要那麼焦慮，要更加自信且更加堅定。

她想告訴大家，或許不時會遇到奇怪的事，但腦海裡幻想出來的災難性場面事實上並不會發生！更何況如果壞事情真的要發生，大家又可以如何作好準備呢？因此與其花時間胡思亂想，倒不如花時間建立興趣！因為大家都應該把寶貴的時間用在展望未來之上，而不是被恐懼所綑綁，最後到四十歲才來後悔。

（圖片來源：pinterest）

建立興趣真的是指「興趣」

現年71歲的Joan Juliet Buck回想起幾十年前，社會仍未流行瑜伽或冥想等紓緩情緒的方式，當大家躁動不安時，頂多點點蠟燭、深呼吸幾下、或穿上鬆身衣服藉以放鬆。不過她強調，這些紓壓方式都只是表象！想以談戀愛、社交、或購物來平息躁動不安的心情更是錯誤！

她所指的興趣是指可以充實心靈，並且可以持之以恆，且能為自己帶來滿足感的活動。她舉自己為例，小時候她曾學會芭蕾舞，不過之後放棄了，她於36歲時再一次穿起芭蕾舞鞋，重新學習5歲時的興趣，讓她覺得新奇又有趣之餘，心靈亦得到充分的滿意。

（圖片來源：pinterest）

不要相信「從此以後再也不能愛」

26歲是不少女生想成家立室的年齡。不過，並不是每個女生都可以幸運地找到投契的伴侶，不少26歲的女生依然在情路上浮浮沉沉，經歷著一次又一次的相遇與失望。不少人因為失戀所帶來的強烈傷感而痛不欲生，繼而斷言往後再也無法如此愛一個人。

Joan Juliet Buck想告訴大家：無論在26歲前、26歲時、抑或是26歲後，你都可以在失戀之後重整自己，再一次享受愛與被愛。而且當你投入一段戀情時，不要太執著於小磨擦上，亦不要太快就宣稱不合適。要知道人生不是電影及電視劇，並不是把一切都摧毀才叫浪漫。

（圖片來源：pinterest）

記得要為另一半保留「空間」

她的最後一個建議是：記得要為另一半保留「空間」。

她說的空間並不是指讓對方唯有個人時間與自由的空間（雖然亦非常重要），而是指聆聽與接受另一半意見的空間。當年她與丈夫渡過熱戀期之後，有天她丈夫對她說：「你從來沒有給我空間來解決我們的問題。 好像在這段關係中只有一個人。 我希望你可以保留一點空間，讓我可以進入你的世界。」她才明白兩個人物理上在一起並不就成為「我們」，而是當你打開心靡，讓對方走進你的世界才可成就「我們」。

而她向大家保證，打開心靡比大家想像的更安全，所以千萬不要怕。

資料來源：refinery29.com

+ 2

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

美國版《VOGUE》介紹另類美中國藉模特兒 中國網民：種族歧視！

一萬蚊起入手Tiffany & Co.全新訂婚戒指系列 小資女也買得起！

【Netflix】《誰先愛上他的》：誰先愛上真的重要嗎？｜女生睇戲