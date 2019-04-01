【日本新年號】候任皇后雅子婚後抑鬱 德仁：我保證一輩子保護你

王室生活，對很多女生而言都遙遠得很，然而，女生們少不免會嚮往成為皇妃的生活，王室成員有新動向，總是會引起身邊女生的討論，如哈里王子大婚、平民皇妃梅根又不顧王室規矩，做出破格行為。當天出身平民、曾經離婚的梅根嫁入王室，也令不少女生羨慕。

然而，王室生活，又是否真的如理想中快樂？戴安娜皇妃嫁給查理斯王子時舉行了童話式婚禮，甜蜜背後卻是與丈夫貌合神離的婚姻，而直率的她多次在公開場合流露出對丈夫婚外情的不滿，也令她與伊麗莎白女王的婆媳關係惡化，種種壓力令她患上抑鬱症。

而在日本皇室，也有個被稱為「東方戴安娜」的太子妃雅子，她將於5月1日，日本進入「令和年代」後，成為皇后。她出眾的美貌和才華與戴安娜一樣受到日本國民愛戴，但成為規行矩步的皇室成員讓她很大負擔，最後如戴安娜一樣患上情緒病，但不同的是，皇太子德仁一直陪伴在側，也勇於為她對抗強權。如今即將成為皇后的雅子，情緒狀況也因而慢慢好轉。

德仁迎娶平民出身的雅子，已經收到不少反對聲音。（網上圖片）

苦苦追求她七年以真心打動

雅子雖然出身平民家庭，但出眾的才華卻令她很耀眼。她生於外交世家，自小就立志成為外交官。畢業於哈佛大學經濟系，精通六國語言，成為日本外務省的外交官。她與德仁在西班牙公主訪日時相遇，這位皇太子已經深深被她吸引。但對接受西方教育的雅子而言，成為皇室成員意味著要放棄自己的事業，而自己崇尚的自由思想與守舊的日本皇室格格不入。她為了躲避德仁的追求，不惜遠飛英國攻讀碩士。即使被拒絕，德仁卻沒有就此放棄，追求了雅子約七年，最後以一句：

「你可能對於進入皇室的生活充滿疑慮，但是我保證會一輩子保護你。」

這句話完全說中了雅子的疑慮，而德仁的真心和誠意也深深打動了她，最後決定答應對方的求婚，成為皇太子妃。

雅子婚前是出色外交官，她的能力在婚後卻一直沒有發揮空間。（網上圖片）

不堪壓力患上抑鬱

由表現出眾的外交官，一變成為皇太子妃，她還來不及適應，皇室生活伴隨而來的壓力便接踵而來。對於守舊的日本貴族而言，皇室內的女人唯一作用就是生下子嗣，雅子的外交能力完全被漠視。她曾經懷孕但流產，開始受到各種指責，即使在2001年誕下公主，爭議聲依然不斷，因為她一直未能生下兒子。

除了才華被漠視，她的自由也受到限制，在宣佈與德仁訂婚消息的記者會上，她的發言比德仁長了，打破了「女人發言時間只能為丈夫一半」的禮俗限制，此舉也引起了不少罵聲。一個喜好自由的女子，卻要被傳統禮節束縛，言行舉止也要受到限制。她面對沉重壓力，最後患上「適應障礙症」，情緒陷入抑鬱。自2003年後，她就沒有再參與任何公務和國事。

在女兒和丈夫面前，她流露出最真實的喜悅：

+ 5 + 4 + 3

德仁為她不惜反抗強權

作為丈夫的德仁，一直都陪伴在雅子身旁，不忘當初承諾，成為她的最強大支柱。在2004年，他公開指責包辦皇室成員事務的政府機構宮內廳，由於他們不斷「提醒」雅子傳宗接代的責任，又對她強調皇室內的男權至上，令她飽受壓力。德仁因此在記者會上直斥宮內廳「有人企圖否認皇太子妃雅子殿下的人格」，極力維護妻子。而德仁在2008年的新年致詞上，也明言雅子的身體比生幾個孩子更為重要，可見他一直緊守當初立下的誓言。

德仁為雅子拍照的一幕，已經散發著絲絲甜蜜。（VCG）

而在德仁的支持下，雅子的身體狀況也漸漸好轉，即將成為皇后的她，也希望成為丈夫最大的主力。過往因為情緒問題一直沒有在皇室活動亮相的她，最近開始在公開活動出現，如每年一度的秋季園遊會、學童的植樹活動等。可見她為了支持丈夫，願意克服自己的心理障礙，承擔起作為皇后的責任。