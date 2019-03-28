【愛情相處】韓劇般的戀愛情節並不存在　浪漫背後的真相是...

每個女生總會經歷過少女心的階段，受到韓劇的熏陶下，我們總是會幻想與另一半的浪漫情節，你的白馬王子一定是又高大、又帥又溫柔，在你傷心難過時會從後擁著你，輕輕在你耳邊安慰你；每晚入睡前，都會將你擁入懷；在你遭遇危難之際，他總是能及時出手相救。然而，你看看身邊那個，又會突然洞悉自己心中的白馬王子根本只活在韓劇裏，現實生活大部份都是平淡，根本沒有電視劇裏英雄救美的浪漫情節。

台灣插畫家「寂寞鱷魚」利用畫筆描繪出這種現實和電視劇內的反差，畫出最真實、最「貼地」的情侶點滴。每天起床，就要給另一半「morning kiss」，看似浪漫，真相卻是覺得對方的口氣很重。每晚他擁著你入睡，雖然甜蜜，但其實他的手臂麻痺了，你的脖子也會覺得痠痛。有著最萌身高差的情侶，接吻時的場景很浪漫，然而背後卻是女生要盡全力踮腳，男生久了也會覺得腰痠背痛。

Morning Kiss不如想像中浪漫。（IG@ lonely.crocodile）

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不僅是對戀愛情節的幻想，女生愛美的天性，也不時模仿韓劇女主角或韓國女星的穿搭。披上與韓劇女星同款的外套，穿上Skinny的牛仔褲，打算拍一張美美的照片。看到照片時，才發現她們的穿搭放在自己身上立即變平凡。寂寞鱷魚用幽默的方式帶出這種「理想與現實」，其實照片即使拍得不如韓劇女星美，卻能活得比她們舒服自在，也是一種福氣。有些女生會因此而努力變美，減肥、增高，希望擁有如韓國女星般的纖瘦身材和長腿，只為了拍一張美美的照片，倒不如做自己，穿上舒服又有自己特色的衣服。美，其實本來就要很多定義。

美美照片的背後是......

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至於那些韓劇的浪漫情節，你看到時還是會覺得心花怒放。只是你不會再拿電視劇的他和身邊的他比較，即使另一半不如韓劇男主角般浪漫，你還是愛他。對著現實中的他，你不需要成為韓劇女主角，你可以隨心所欲地做自己，你們之間沒有浪漫劇情，卻有著最溫馨、最窩心的自然。過了對愛情憧憬的時候才發現，找到一個接受到真實自己、相處舒服的人，比任何事都還要珍貴。