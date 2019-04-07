愛情插畫｜欺負男友日常　找麻煩只因愛：何必捉弄沒興趣的人？

我們都想有位完美情人，雖然不是一百分，但這正是相處恩愛的要訣，大家互相抱怨和照顧，才會發現對方的重要，在心中永遠佔著一席位。本地插畫Lazyboyandgirl（懶洋洋情侶）筆下的作品，便記述插畫師粉與男友大B的相處日常，時而纏綿，時而吵釀，就這樣熱鬧地度過將六年的時間。

女生都有種挑皮的特質，無聊時喜歡欺負男友。(@lazyboyandgirl)

女生都有種挑皮的特質，無聊時喜歡找麻煩，故意欺負男友，讓對方理睬自己，看看他會如何反應。插畫師粉也很喜歡這樣，在對方忙著打機時，特意替對方紮辮；在逛街時，故意讓對方提戰利品，自己則繼續開心購物，更會利用長髮，借勢「攻擊」對方。雖然喜愛惡作劇，但這其實是她們愛的表現，不然為何會花盡心思，去捉弄一個沒興趣的人呢？

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插畫師粉喜歡欺負大B的日常，不知身為女友的你，是否也是這樣？

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如果有天遇上這種女生，請好好珍惜，因為她們個性單純，敢愛敢恨，只要有喜歡的事，便會一頭栽進去，亦會在男友面前，做回小孩子，相較千絲萬縷的社會，她們的世界實在簡單和舒適得多。

在她們的眼中，重視的東西亦只得愛的人，因此讓她們快樂的方法只有一個，便是溫暖的關心，像是粉的男友大B般，雖然要幫女友提購買的物品、殺蟲或扭開水瓶等，但他都會順應對方，成為她的英雄，逗她快樂，而這種幸福的感受，是非物質能夠取替的級別。

面對女友的惡作劇，大B會如何甜蜜對付對方？

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若說女生的一百分男友準則，其實高富帥真的是其次，最重要的還是想有位懂她和愛她的惡作劇、並且竉她的「超級英雄」。

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(插畫獲懶洋洋情侶授權和轉載)

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