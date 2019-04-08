若你喜歡Juno麥浚龍與謝安琪的《其實寂寞》與《寂寞就如》中淺談的孤獨，那也鐵定喜歡《孤獨是對你最好的懲罰》這文章，短短一文描述數個十多數孤獨，總有一種，是你的那種。

你傷，你比林黛玉還傷，你沉浸在上一段感情中無法自拔，那些痛徹心扉，那些刻骨銘心，都讓你有種欲罷不能的憂傷，時間長了，你自己也分不清究竟是憂傷還是為了憂傷而憂傷。習慣性憂傷就和習慣性流產一樣，都有很嚴重的內在負面原因，一旦形成很難改變。即使又有一個愛情的機會，你也會習慣性憂傷，習慣性逃避，然後習慣性孤單。 節錄－《孤獨是對你最好的懲罰》王朔

其實，《孤獨是對你最好的懲罰》一文，論文筆與內容也並不是特別的出眾，只是一段又一段的，平實中有股滲透力，筆者確能想像讀者愈讀愈喜歡的模樣，似一般會摸頭呵護讀者頭的文章，句句以「你」開頭，又以「孤獨」結尾，最最喜歡是最後一句：「所以，孤獨是對你最好的懲罰，所幸懲罰的不只你一個人。」

雖說孤獨是避不開的，不過孤獨也是一種執著，放開了世界或許也更開闊了？你的哪一種，會不會只是一種「我執」？

（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

你傻，你明明愛着對方，卻當了她的男閨密。於是你只能默念：「你若安好，便是晴天。」

（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

孤獨最會與愛情掛勾，雖然那本可以是毫不相關的事。文章以愛情開始，也好引君入甕，特別是在單戀失戀中，最能體會孤獨。

我們時時誤以為偉大的愛情是付出再付出，先死而後已，時時說的「細水長流」，在跌跌碰碰前，不過天方夜譚。雖然人生五味分陳，甘苦與共，但僅限於避不開的苦，明知是一潭苦水，卻硬衝過去的，那便是愚蠢。就似筆者在訪問中時時與受訪者談到愛情觀，或單身或已婚，或美滿或不，只有人後悔從前沒有好好愛護自己，從不會是自己愛得不夠。

「你若安好，便是晴天。」不過是一種自我安慰的浪漫，這樣的孤獨當然也只是庸人自擾。

你忙，你比奧巴馬還忙，你最大的苦惱是時間不夠用。終有一天，這一絲絲的孤單會累積起來充滿整個房間，讓你無處可逃。

（The Backpacking Guru）

有關忙碌怎樣造成的孤單，文章沒有多說，但對於時時因為忙碌而自豪的我們，很需要這一棒當頭棒喝。

剛好，筆者近來在讀一本暢銷書，名叫《The Subtle Art of Not Giving a F*ck》，文字淺白，就如書名，也說明了一個淺白但又時時被人忘了的道理－你不用事事放上心頭，但秘訣是要先要有更重要的事在前頭。書中也有提及到很多人都忙碌，忙碌似是與成功掛勾，卻大多人不知自己在忙甚麼，這樣忙碌又是否能換到自己的理想生主活。

就如，筆者時時與友人幻想，理想不過一個高及天花的書櫃，一張大大的桌子，工作時能對望，便十分幸福了，你的理想生活是甚麼？你的忙碌是向着它進發嗎？

你傷，你沉浸在上一段感情無法自拔。即使又有一個愛情的機儲擺在你的面前，他也習慣性憂傷，習慣性逃避，然後習慣性孤單。

（《閏密食堂》劇照）

不說不知，悲傷會上癮。抱着悲傷過活，戀戀傷口，總幻想着自己是與別不同的。不過，剛好上段提及的「心靈雞湯」對這也有解答，剛好給自傷自憐的人一個出口。

作者Mark Manson道，縱然我們都有些無法避免的困難，不能自己，但怎樣解讀，卻是自己的責任。「老土」得很，卻又困難得很，只因習慣性憂傷總比把上一段愛情化作力量容易得很。

不過，就似林語堂就過，人總有一「痴」才算是一個有趣的人，筆者學他說，人總有一「執」，才是一個有意思的人吧。

＊更多作者王朔的精彩句子：

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