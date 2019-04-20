唔好再問佢啦！「跌落水救邊個」等五個千古難題　玩謝無數男朋友

男女交往時，真的能夠坦蕩蕩地表現自我，說出心裡所有的想法嗎？ 然而，哪些事情可以問、哪些話要看時機說，還得先摸透對方的個性，才會漸漸找到適合彼此的溝通方式與相處模式。

但說真的，剛開始在一起時，有些問題的確會讓男生大翻白眼！

▼▼編輯歸納了以下五個地雷，大家自己承認，妳們問過幾多個？（按圖放大）▼▼

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男女的相處很微妙，同樣一件事情在雙方的腦袋中總會運行著不同的解讀，有時候「你以為的並不是你的以為」，所以才需要溝通、磨合。下次想要問這些問題之前，不妨先想想看有沒有必要，把爭執這些答案的時間，和男友去吃頓飯、看場電影是不是更好呢？

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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