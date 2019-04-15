香港電影金像獎昨日完滿落幕，獲影帝提名的姜皓文（黑仔），雖然失落獎項，但仍於社交網站大方回應「再接再厲」，「我會繼續向我的電影夢進發。」他還分享放閃照，與妻子殷寧穿情侶裝，牽手齊登頒獎禮紅毯，表示希望每年「都能夠和太太在這紅氈上奔跑。」

姜皓文雖然失落影帝寶座，但他在社交媒體寫上「希望毎年都能夠和太太在這紅氈上奔跑，我會繼續Keep Rolling 向我的電影夢進發⋯⋯再接再厲！」，立即再成焦點。(@black_gorgor)

姜皓文從未修讀演技課程，僅在機緣巧合下，開始接跑龍套工作，並為其開拓演藝事業。他至今出道已33年，從亞視轉投電影，拍出多部好作品，包括《五個小孩的校長》、《樹大招風》、《拆彈專家》，以及是次獲提名的《翠絲》，而他近日播映的電視劇《鐵探》，話題性亦很高，更有望衝出海外，於Netflix上架。

延伸閱讀：

【皓鑭傳】從趙雅悟出最遺憾愛情：一生執著、卻讓幸福在身邊溜走

37歲胡定欣愛情隨緣 演技、感情放得開：與前度女友亦可以做朋友

當女友與老婆的條件皆不同？台灣男生票選最不想娶女生頭十位

姜皓文和殷寧穿著情侶裝，一同登上香港金像獎紅地毯，顯得非常恩愛：

+ 14 + 13 + 12

堅持攜眷出席：從不前後腳行紅地氈



憑《翠絲》獲不少觀眾關注，而現實的姜皓文，則是位有膊頭的男人，亦會將自己成功的喜悅，與愛妻共享，不僅日常會黏著老婆到處走，並拍照放到社交網站，去年出席東京電影節時，更堅持攜眷出席，希望對方陪伴在旁。而今屆香港金像獎，不少明星夫婦都「前後腳」出現，不過他們則牽手登上紅地氈，還擺出奔跑的動作合照，展現合拍和恩愛的一面。

姜皓文和殷寧結婚近20年，兩人情訂於亞視，當時黑仔參加首屆《電視先生選舉》入行，其後結識1994年亞洲小姐殷寧（原名金慧英），漸漸互生情愫。不過，兩人的個性可謂火星撞地球，都是固執不講理，殷寧曾在訪問中，便表示當時「可以每日吵架3次，每3日鬧一次大的。」

除了性格不合，兩人的感情一直周旋，亦曾因發生爭執，鬧上新聞頭條，但這一切都在結婚後，有所改善和轉變，殷寧曾接受訪問時，便解釋這是因大家的相處模式不斷磨合，並學懂互相包容和學習，更讚對方的轉變很大，比以前更緊張她。

姜皓文憑《拆彈專家》，贏得香港金像獎最佳男配角，亦不忘感謝老婆。(《拆彈專家》劇照) 小口角會有，但要尊重對方的底線 感情相處並不在於勉強改變，而是互相的尊重，姜皓文和殷寧婚後個性依舊火爆，但因能舒適地做自己，並互相體諒，故能磨合出最佳的相處方程式。黑仔去年憑《拆彈專家》，贏得最佳男配角時，便在後台感謝老婆的忍耐，願意一直成其出氣袋。 殷寧亦坦言，大家都有情緒，而且自己也不是一個小女人，曾試過在結婚初期，離家出走很多次。不過吵架歸吵架，兩人雖至今仍會有小口角，但決不會越過底線，以免恨錯難返，黑仔補充，「愛情其實好低能，做些低能的事，都會感到甜蜜」，他認為兩夫婦吵架是必需的，即便吵架，都會很快和好，因大家都清楚對方，但有些傷人說話便要忍口，以免傷及感情。

延伸閱讀：

單立文胡蓓蔚因音樂結緣 22年維繫恩愛秘訣：平淡是浪漫的幸福

【林嘉欣】由質疑到相信愛情 失落時獲丈夫暖心回應：他真的懂我

以行動回應對方的心意

愛情感動的地方，便是對方知道你的付出，殷寧會為家庭，處理家中所有大小事項，甚至扭螺絲、換燈膽或鋪膠地板等粗活，都要一手包辦。她亦變得節儉，不買任何奢侈品，把省下來的金錢儲起，讓老公安心追夢。

黑仔知道對方的付出，曾形容對方為「神奇女俠」，更指自己是個幸福和幸運的演員，而他其後事業開始起飛，便於前年購入馬來西亞檳城的5,000呎豪宅，並在結婚周年時贈予對方，揚言要與她「牽手相伴」和「甘苦與共」，亦在對方生日時，送整套的鑽石紅寶石首飾，盡見他的誠意。這誠意並不僅在於禮物的珍貴，最重要的是，他明白對方的付出和愛意。

姜皓文曾自言是妻子的「貼身膏藥」，常會跟著對方出入，並非常依賴她：

+ 9 + 8 + 7

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁