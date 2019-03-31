【林嘉欣】由質疑到相信愛情　失落時獲丈夫暖心回應：他真的懂我

愛情路上或有挫敗，能夠修補受傷的陰霾，信心絕對不可或缺。林嘉欣於單親家庭長大，曾言對愛情抱有疑惑，但遇上丈夫袁劍偉後，卻轉變看法，轉投婚姻的懷抱，也許這便是信任的魔力，讓她願意接受這幸福的機會，並用心組織一個美滿家庭。

在旁人眼中，林嘉欣總是笑面迎人，沒掛半點煩惱。(@karenalamkayan)

在旁人眼中，林嘉欣總是笑面迎人，沒掛半點煩惱，但由於年幼時父母離異，令她對愛情產生恐懼，曾在訪問中坦承或多或少受影響，「因為是成長的一部分。」出道多年，她亦曾傳出數段緋聞，但都無疾而終，直至遇上當時為廣告執導、年紀相差13年的袁劍偉，兩人互生情愫，其後更於2010年6月，飛往加拿大辦婚禮，轉眼間已是九年。

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關係轉淡雙方有責任拯救 既然愛定別玩心理戰 別人對你好非必然

林嘉欣曾在節目裡，回看當年的自己，形容婚前的她，其實很叛逆，而且不太相信愛情，遇見丈夫時，更認為世上不會有這麼好的人，因此開始感到不安，甚至差點失去他。不過結婚多年來，兩人感情依然穩定，近日有訪談便問及她目前的感情狀況，她便答道，現時已不是曖昧，以及你猜我度的戀愛階段，而丈夫亦給予她不少安全感，稱「真正的愛情會令人成長、勇氣和更多的包容。」

林嘉欣與袁劍偉不僅有著年齡差，亦有著身高差，但兩人步入第九年婚姻，依舊恩愛如初：

+ 7 + 6 + 5

透過分享變得默契

婚姻的相處之道，大概便是熟悉和習慣，林嘉欣憶述，與丈夫經歷不少難關和煎熬，因而建立出理解和默契，並形成了一份淡定。兩人亦將每天的生活瑣碎事分享對方，她在另一訪問中，指大家會談及如何教養孩子，亦會互訴每天新發現，並形容對方懂得平衡自己，是「最好的朋友和伙伴」，稱無論發生事情，只要看到對方的眼神，她的心都能定下來。

女生都愛聽男生的口甜舌滑。(VCG) 貼心的讚美說話 習慣同時，也要懂得說出口，微甜的情話在所難免，雖然袁劍偉甚少向老婆說「我愛你」，但比起這一句，更多女生想聽的，其實是口甜舌滑的讚美。兩人接受訪問時，林嘉欣曾讚老公私下常對她說好話，在旁的對方便試範出一個好例子，答道「我說的都是真話」。讚美亦是一種安慰和了解，林嘉欣曾因拍劇，抽離不了角色，心情變得低落，她在訪問表示，雖在回家後，對方沒有「安慰」她，但卻說了句暖心的「老婆，你辛苦了」，使她抑壓的情緒得以釋放，窩心地說「他真的懂我。」

保持有共同興趣

沒有以往激情，要保持心動感覺，便不要把對方看成理所當然，應想方法讓對方再次愛自己，故林嘉欣和袁劍偉即使結婚多年，也有多個共同興趣。林嘉欣早年接受訪問時，便透露兩人愛看電影，「之後又會討論，可以說很久」，他們亦會到藝術展覽和聽音樂，並抽空去旅行和漫步沙灘，沉澱自己的情緒。有這麼的共同話題，難怪他們的感情這麼深厚吧！

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