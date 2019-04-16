【黃心穎許志安】車cam偷食斷正？進擊的水瓶座追求刺激不顧一切

許志安和黃心穎在車上激吻的短片流出，令不少網民嘩然。許志安與太太Sammi（鄭秀文）離離合合後開花結果，而黃心穎與馬國明關係穩定，男方不時大讚心穎。然而，這兩段愛情童話最終還是破碎了。難道誘惑當前，連平日忠厚老實的另一半也無法抗拒？

黃心穎曾在社交媒體上傳與許志安合照（IG@jacquelinebwong）

即使外表看起來循規蹈矩的人，和另一半戀愛多年，關係穩定。當平淡生活迎來突如其來的新刺激，或有新的社交圈子，內心還是有可能會閃過偷食的念頭。只是因為種種原因，他們不把想法付諸實行。所以有人說「賤男」其實「無樣睇」，也不是不無道理。到底十二星座出軌的原因是甚麼？

【黃心穎、許志安、鄭秀文、馬國明​】曾經愛得甜蜜，點圖即看＝＝＞

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點擊看十二星座的偷食原因：

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