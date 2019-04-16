許志安獅子座消極抵抗誘惑？12星座面對出軌誰可「安心偷食」？

出門在外，男生總是難免會遇到比較主動的女生投懷送抱，這種誘惑和豔遇對於單身的男生來說可能是一種喜悅，然而對於已經死會、已經有女朋友的男生而言，這樣的誘惑和豔遇就是一種考驗，已經死會的十二星座男生當然都有機會遇到這樣的情況，他們又會怎麼面對這些誘惑呢？跟著亞提米斯老師一起來看看吧！

白羊男太自信、金牛男衰大意、雙子男太貪玩？

▼▼按圖放大看白羊、金牛、雙子這三個星座面對其他女生主動進攻時的弱點▼▼

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許志安這次應該可以做獅子座的代表了！

「由於大男人主義的影響，獅子男會覺得自己就算已經有固定交往對象，在外面再有幾個「紅粉知己」也不是什麼大不了的事，而有時候「妻不如妾、妾不如偷、偷不如偷不著」……」

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天秤不懂拒絕、天蠍天生難抵誘惑、人馬來者不拒？

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水瓶的馬國明才不會這麼容易被誘惑到！

「愛情需要長久的瞭解和心靈的交流，水瓶男可以裝出對於誘惑很有興趣的樣子，但是隔天這個女生打電話給水瓶男時，水瓶男可能根本就想不起來這女生長什麼樣。」

▼▼按圖放大看山羊、水瓶、雙魚這三個星座面對其他女生主動進攻時的反應▼▼

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【本文獲「亞提米斯」授權轉載。】