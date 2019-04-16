【星座愛情】拖手接吻都唔算拍拖？12星座謝絕曖昧的「戀愛儀式」

現代很多感情，都是一個循序漸進的過程，很多感情在曖昧中開始，也在曖昧中結束。沒有明確的黑與白的儀式感，也就是說沒有正式說出「我們交往吧」。這一期我們訪問了城中男女，探討一下大家是怎麼確認關係呢？

每個人對於在一起的定義都不同。有人認為，牽手接吻就算在一起，有人則認為「啪啪啪」了也不一定是在一起。（《婚前試愛》劇照）

神奇法寶在歲月長河中為愛保鮮

每個人對於在一起的定義都不同。有人認為，牽手接吻就算在一起，有人則認為「啪啪啪」了也不一定是在一起。但是總歸一句，一段感情少不了儀式感。村上春樹說：「儀式是一件重要的事情。」它讓今天和其他日子不同，使此刻和其他時刻有別。談起儀式感，《小王子》詮釋得特別深刻。話說小王子馴養了一隻等愛的狐狸，兩人對於儀式感的理解頗為觸動人心。小王子在馴養狐狸後的第二天又去看望它。「你每天最好在相同的時間來，」狐狸說，「比如說，你下午4點鐘來，那麼從3點鐘起，我就開始感到幸福。時間越臨近，我就越感到幸福。到了4點鐘的時候，我就會坐立不安；我就會發現幸福的代價。但是，如果你隨便什麼時候來，我就不知道在什麼時候該準備好我的心情…應當有一定的儀式。」「儀式是什麼？」小王子問道。「這也是經常被遺忘的事情。」狐狸說，「它就是使某一天與其他日子不同，使某一時刻與其他時刻不同。」

一種經營感情的方式

很多人都不理解，大家一起過生活，為何非要注重儀式感，要做這麼多東西不會累嗎？如果要給個理由，那就是在歲月的長河裡，儀式感是消磨平淡時光最好的法寶。儀式感不是用來證明愛，而是用來表達愛。最近社交媒體上流傳一個《30天的承諾》的短片。短片中的女主，離婚的最後30天，要求丈夫每天和自己擁抱、親吻、親手、說我愛你。丈夫想，反正平淡的生活馬上就要結束了，那就答應吧。離婚後的前幾天，男主在做一些親密動作的時候，明顯很不自然，但越到最後，越是自然。丈夫說：「那段時間我所忽略掉的她對我的關心和愛，又再一次深切地感受到了。」

生活中總會有我們不知不覺忽略掉的東西，一段感情，開始的時候轟轟烈烈，如果沒有經營，沒有一點點的儀式感，當初在一起的初心終究會在日復一日的無聊中消磨殆盡。有多少的兩性關係，毀於平凡的生活，因為缺少了樂趣。而有些事情，有些樂趣恰恰能很好地體現在儀式感上。你從來不說，又從來不做，即使很愛很愛對方，但也很容易走著走著就散了。

韓國dentiste廣告《30天的承諾》（影片截圖）

融入生活每個角落

很多情侶，生活過得平淡無趣，甚至充滿了爭吵冷戰，往往就是因為一開始缺乏儀式感。你看那些恩愛的夫妻，結婚幾十年如一日，每年都會有幾個特別值得紀念的日子，而在每個特別值得紀念的日子裡，他們都會認認真真去過只屬於他們的日子，令人羨慕萬分。這就是儀式感，它不是華而不實的東西，而是存在於生活的每個角落。如果你想自己的婚姻和愛情甜蜜，就試著去做一些有儀式感的事情吧，一份尋常日子裡的小禮物、每天的牽手和擁抱、呢喃軟語、偶爾的小驚喜，都是對愛的人最美的饋贈，也是自己給生活最好的調劑。

儀式感有些是很大，有些卻也只是某個小小的細節，無關大小，只關乎用心。儀式感不需要很多的物質基礎，它是體現我們對生活的一種尊重和熱愛，一頓美味的早餐、一個擁抱、一句話…一件件小事都能賦予生活的儀式感。

梁先生：現代人的感情太速食了，就算「啪啪啪」過後，我不認為兩人就確認情侶關係，這可能只是一夜情罷了。（《抱抱俏佳人》劇照）

【男性♂】

出版社編輯｜34歲｜梁先生：看重牽手的意義

現代人的感情太速食了，就算「啪啪啪」過後，我不認為兩人就確認情侶關係，這可能只是一夜情罷了。對我而言，我很看重牽手的意義，我覺得牽手就算在一起了。因為牽手是很微小的事情，往往很容易就被被忽略了。兩個人在一起，就是願意花時間做一些小事，所以我覺得那個還願意牽起你的手的人，心裡一定是有你的，而不是急著跟你「啪啪啪」。老實說，現在人牽手的機會真的不多了。我覺得兩個人願意牽起彼此的手，是一件很浪漫的事。

洪明：愛一定要說出口 我不玩曖昧，一旦確認想跟對方交往，我就會問她，「願不願意做我女朋友？」（《十五年等待候鳥》劇照）

保險從業員｜28歲｜洪明：愛一定要說出口

我不玩曖昧，一旦確認想跟對方交往，我就會問她，「願不願意做我女朋友？」我覺得來來兩個人要繼續走下去，開口表白很重要。如果連開口表白這麼簡單的東西都做不到，那以後很多東西都習慣性省略掉，那麼感情也很容易散掉。如果我真的喜歡那個女生，我一定會開口表白，讓她清楚知道我的心意。我認為這是一個負責任的男人應該做的事。

我知道我的女朋友願意嫁給我，我們也已經給了酒席的訂金，可是我還是偷偷策劃了一場求婚驚喜給她。雖然她沒說什麼，但是哪個女人不希望被正式求婚？雖然不一定要搞得盛大隆重，但是掏出戒指請她嫁給我，這個儀式怎麼都不能省略的。雖然她嘴上說簡單就好，不要勞師動眾，但是真正求婚那一刻，她臉上還是寫滿了感動和開心，這就是是我想要看到的。如果愛，一定要說出口，讓對方知道。

管做足了這戀愛三部曲，只要對方一天沒有公開你們的關係，你們都不算在一起。（《下一站幸福》劇照）

【女生♀】

瑜伽老師｜30歲｜淑菲：公開才算在一起

什麼牽手、接吻、「啪啪啪」，儘管做足了這戀愛三部曲，只要對方一天沒有公開你們的關係，你們都不算在一起。難道你沒聽說過，所有不公開的戀情，都是姦情嗎?如果對方真的喜歡你，真心實意地想跟你在一起，他為什麼不公開？如果你是他的夢想女神，你們終於如願在一起了，理應迫不及待跟全世界說這樁喜事不是嗎?如果他向外隻字不提你們的關係，說明了一定有鬼。不論什麼原因都好，如果發生這樣的事情，應該要正視並且找出原因，別傻傻當了他的感情備胎，又或是兩個人的感情中，其實只有你一個人在認真而已。

幾年前在歐洲遊學時認識了一個法國男生，他的個性非常熱情，我們認識第一天就很聊得來，感覺很對，我們很自然地法式熱吻起來（《顫慄柏林》劇照）

自由撰稿人｜36歲｜艾米：做好溝通表達清楚

幾年前在歐洲遊學時認識了一個法國男生，他的個性非常熱情，我們認識第一天就很聊得來，感覺很對，我們很自然地法式熱吻起來，之後他邀請我去他的住處，我雖然覺得進展有些快，但是心想外國人都是這樣，如果拒絕好像顯得自己太保守，於是我就答應他了。

那天晚上以後，我以為我們在一起了，之後我開始熱絡地找他，但是他卻冷淡下來，我忍不住問他，我們現在是什麼關係？他反而很驚訝說，「大家都是成年人，那一晚大家開心過就算了，你難道不是這樣想的嗎？」他以為我也是感情速食者，「不然你怎麼會認識我第一天就跟我上床？」老實說，這句話真的刺傷我的心。我跟他說，我對待感情是認真的，只是不想給感覺自己很保守，他說我應該表達清楚自己的想法，不應該做一些勉強自己的事情。我在這一段關係中學習到了愛自己、並且尊重自己。睡過了並不代表在一起。無論在不在一起，你都要表達自己的意願和想法，把話講清楚才是對彼此最大的尊重。

【12星座的愛情儀式感】

▼▼儀式感不是用來證明愛，而是用來表達愛，按下圖看看12星座表達愛的不同方式：

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】只要你一個眼神肯定？婚戀也要儀式感】