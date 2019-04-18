【復活節好去處】分手展覽放下前度　另類「緣份扭蛋機」或遇上他

分手後，最難處理的是情緒，還有前度留下的愛情遺物。那些曾經相愛過的痕跡，過往是甜蜜，現在只留下無盡苦澀。看著觸景傷情，卻又不捨得扔掉，或許分手展覽可以成為它最後的容身之所。

「情感展覽」：鼓勵愛要及時說出口

這個週末，Life Mart手作市集將會在饒宗頤文化館舉行以分手為主題的復活節市集活動，過往主辦機構都曾經舉辦過以「情感」為題的展覽，首次舉辦「分手展覽」時，有一對情侶因此契機復合。但後來男生因為生活壓力離世，又再舉辦了「遺憾展覽」。負責人夏競業笑稱舉辦連場展覽讓他陷入負面情緒，發覺要愛得及時，回家跟父母直説「我愛你」，卻反被問「係咪發生咗咩事」，於是又舉辦了「放閃展覽」，鼓勵人們愛就要說出口。

而這次「分手展覽 2.0」繼續展出68件收集回來的「愛情遺物」和分手故事，遺憾、傷痛、解脫，分手永遠都帶給人五味雜陳的感覺，讀起別人的故事時，你或許也能得到一絲共鳴。除了展覽，場內還有不少與分手有關的活動......



點擊看是次展覽部份分手故事...

留下你的故事

看過別人的故事，或許勾起了你心中塵封已久卻又未能忘記的回憶。分手總是來得太突然，親密伴侶成了陌路人。你忙著傷心，沉澱過後，才發現有很多說話未曾講，道歉、痛罵甚至是挽留，只是再也沒有機會説。場內設有傷心主題區域，包括有《給前度的一句話》、《那些年我們當兵的日子》、《現任投訴區》，不管單身人士還是蜜運中都可以暢所欲言。

點擊看同場「分手」發洩活動＝＝＝＝＞

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緣份遊戲：認識下個「他」

走出了上一段感情，享受單身之餘，也不抗拒認識新的人。在茫茫人海中，找到你命中注定的緣份。這次市集除了讓你放下傷痛，也讓參加者可以認識新朋友。其中一個隨機筆友明信片活動，付出10元，大會就會提供一張由本地插畫家設計的明信片。寫下你想說的話，他們就會隨機將明信片寄給其他參加者。當人人都隔著熒幕溝通時，我們用最扎實、有溫度的文字溝通。

喜歡面對面認識新朋友的話，每天一場的《單身狗遊戲學堂》，大會透過小遊戲讓參加者互相認識，活動設有預先登記，也預留少數名額即場登記。

利用文字，找到對的人。（Life Mart Facebook）

既不是「單身狗」，又對現任沒有怨言，這裏同時是拍拖好去處，或者相約三五知己一齊逛市集。Life Mart每次舉行市集都會篩選手作檔口，確保場內品牌都是原創手作，並非「淘寶貨」。看厭了連鎖品牌一式一樣的貨品，不妨去這個市集感受有溫度的手作產品。

點擊看部份手作產品:

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活動詳情：

LIFE MART《復活市集嘉年華 暨 分手展覽 2.0》

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日期 : 2019年4月19, 20, 21 及 22日

時間 : 13:00-20:00

地點 : 香港九龍美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (中區 及 下區)

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