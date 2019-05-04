麥浚龍最新mv「微電影」旺角取景　曖昧小動作透露對方有否意思？

3分46秒的歌，拍成差不多16分鐘的MV，很「麥浚龍」。 《黑盒》的MV（還是微電影？）終於在歌曲推出兩個多月後面世。寒玲（韋羅莎飾）正式登場，正好補上了《The album》Part One中文案的缺頁。

韋羅莎正式登場－在缺口剛好遇上「一呼一吸」都一樣的她

董折（Juno飾）與浦銘心（謝安琪飾）由《勇悍17》走到《暴烈34》，開初熱情燒完，回歸生活，還是敵不過平淡與日常的消磨。二人走到缺口，隔了個黑盒子離別，浦銘心後來遇到藍定凌（古天樂飾），修成「人妻的藝術」，而董折卻因為黑盒子遇到寒玲。

一首一首串起來，似是一部電影。雖然韋羅莎在先前的MV中，也有稍稍「露面」，可是是次才算正式登場。MV由一個空白的「Call機」訊息開展，浦銘心說不出口的離婚，由接線生寒玲代勞。

雖似電影，對白卻不多，董折的說話還是一樣的短促。唯獨有趣的是二人在旺角的老舊冰室內，二人對坐，道：

「乾炒牛河，茶走少甜。」

「一樣。奶醬多，多奶少醬。」

「一樣。」

不只吃得一樣的，就連後來的坐姿，甚或吐出煙圈、一呼一吸的動作節奏，都一樣。

（MV截圖）

愛上一個人 會不自覺跟模仿他的所有？

聽說，愛上一個人，會不自覺變得跟他／她愈來愈相似；也聽說過人總是特別容影愛上跟自己相似的人。

根據《Human Brain Mapping》期刊發布的一項研究中指出，當我們跟別人談話，為令對方感到更舒適與熟悉，都會不自覺模仿對方的動作與行為。而愈是愛對方愈明顯，這在情侶與長久的婚姻中特別常見，因為時時會想理解對方的情緒。

而美國密芝根大學的心理學家Robert Zajonc也指出關係長短也會影響情侶的相似程度。他指出，情侶行為舉止以至外貌都相似，原因有二：一是人會對自己相似的人有好感，因此樣貌也相似；二則是二人相處愈久，也會愈來愈似，因為二人一起經歷差不多的東西，情緒也會互相感染，也會互相模仿，令表情行為都一致。

不過，其實也不用甚麼研究，愛上一個人，當然是他的喜惡都照單全收，想看他愛看的風景，想聽他愛聽的歌，讀他愛讀的書，恨不得就這樣把自己融入他體內。愛吃他愛吃的乾炒牛河；跟她一樣要「多奶少醬」，有何難？

換個角度，若你發現身邊某位跟你愈來愈相似，或許她／他也正偷偷留意你？

Sources：Medical Daily