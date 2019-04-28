【亦舒式理想生活】女生要穿白恤衫卡其褲，還要碩士學位與遺產？

閱讀亦舒的小說，已是多年的習慣，愛她筆下的那種愛情，也愛她「多產」。只是從前可以一、兩天謮完一本；現在則是每月等待她的新書，「攤放」來看並不着急，因為她筆下的女生都是那個模樣，面對吸引的愛情，她們也都會輕輕推開，結局大抵一樣。 只是，近來看的新作，發現亦舒筆下的完美女生，除了經典的白恤衫卡奇褲，原來還有要碩士學位與遺產？

（《流金歳月》劇照）

即使被「包養」，第一願望不是房子而是學位，碩士學位。

筆者慶幸少女時候，比起韓劇日劇，更鍾愛小說內的愛情；甚至到督信的地步：要成為她筆下女主角那模樣，樣貌標不標緻，強求不來，但至少努力向上，獨立自主。

到後來長大後，當然發現那淡淡然的孤荒自賞並不容易，先別說白恤衫卡其褲並非人人合穿，學識與待遇，也不一定成正比。亦舒筆下的女主角總會遇到不同的男生，但無論多優秀，也有種配不上她的感覺，學識是她最大的籌碼。由1979年出版的《喜寶》，到2019年出版的《第十一號羅密歐》，女主角同樣被人「包養」，在生活富中與帥氣男生的陪伴下，她們也都只有一個要求，就是到英國名牌大學學位。相隔四十年之久，不同之處，是前者是學士，後者是碩士。

（《流金歳月》劇照）

「賣身」的情況在亦舒筆下也不陌生，《結或不結 離或不離》中的女主角是醫科生，在酒吧跳舞賺學費，後來又上演遇到富有男友的戲碼，結局不難想像，一定是輕輕推開，繼續完成學業。

筆者讀亦舒的書，由中學時期讀到碩士畢業，還是對不太明白那份對學識的執迷。或許，就似她在《喜寶》中寫道：

做一個女人要做得像一副畫，不要做一件衣裳，被男人試完了又試，卻沒人買，試殘了舊了，五折拋售還有困難。 《喜寶》

而唯一的方法，便是《花常好月常圓人長久》中寫道：

你大概誤會大學文憑是世界之匙，開啟順風順水之門，這並不正確。讀書目的是進修學問，拓闊胸襟。人生所有煩惱會不多不少永遠追隨，只不過學識涵養可以使一個人更加理智冷靜地分析處理這些難題而已。 《花常好月常圓人長久》

（《流金歳月》劇照）

金錢「傍身用」，你可以清高但絕不能窮。

亦舒筆下的女主角，不乏「孤女」，父母緣十分薄弱，不是拋棄女兒，就是當女兒是提款機。但「亦舒式理想生活」一點也不容易，先不談學費，她們都有品味，而品味不能窮。別看女主角天天清清白白的一身，雖然不戴「卡地亞這等暴發戶的珠寶」，但上班要華倫天奴，冬天少不了凱絲咪。靠女主角一步一步向上爬，她可沒有那麼多青春，而最簡單的方法便是－承繼遺產。

金錢是需要，但絕不會被它沖昏頭腦。2009年出版的《世界換你微笑》中寫道：

她所擁有的一切，均來自她的工作，大人給她繼承的資產，不過作傍身用，為任何人與事犧牲或影響工作，都是愚不可及。 《世界換你微笑》

相隔10年，2019年出版的《第十一號羅密歐》中的女主角命運坎坷，開初為生活賣笑，身邊的完美男伴總是一個又一個地死去，留下來比一大疊現鈔更實在，是一個又一個物業。女主角生活不成問題了，也就才開始自己「真正」的生活。

想要活出「亦舒式理想生活」，碩士學位不難得到，至於生活品味？我們活在真實世界，哪有那麼多快要死掉的「鑽石王老五」，那唯有清高一半，抱着那紙文憑「賣笑」又「賣技」，定時讀讀她的小說，似吃藥一般。

亦舒作品也曾被改編拍成電影，女主角的氣質合你心意嗎？（點圖即看＝＝＞）

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