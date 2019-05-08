【陳綺貞分手】與鍾成虎結束16年戀愛：懂得愛人才是大人

談一場戀愛，就算我們不追求所謂的「結果」（即亦結婚），都會希望與愛人相守一輩子。若然最後結果不似預期，彷彿這段愛情浪費了時間、青春、心力。 昨日台灣女星突然在個人社交帳戶宣佈與相戀長達16年的鍾成虎兩年前分手：「我們的感情選擇了彼此都覺得更好的階段，昇級成更好的友誼」。

（圖片來源：IG@cheer___chen）

由交往至到昨天，陳綺貞常常被粉絲們、記者們催婚。每次她都只會笑著回答：「每次只會在記者會上思考這個問題」。

不少人對於他們分手的消息感到震驚又可惜。然而相比起管制與馴服，這段被稱之為「女歌手與吉他手」的浪漫愛戀，當中更多是一份惺惺相惜與關懷之情。對他倆而言，愛不只有一種模式，也不應只走向一個結果。她曾在一次訪時透露，鍾成虎有次跟她說：「你不必遵循誰的期待，你不需要相夫教子，你最應該發揮藝術家的才華和使命」。

（圖片來源：FB@cheersgroupiestw）

在這16年間，二人於公於私關係都相當緊密，鍾成虎更被指是最了解陳綺貞的人之一。在她還未成名之前，他就已經是她音樂上的伯樂，一起創作，亦一起捱過許多難過的時刻：網傳鍾成虎早期窮得每天吃泡麵配雞蛋，有天想買便當，卻發現口袋只剩下兩元台幣；而陳綺貞未成名前，曾經為自己當企劃兼執行，更需要自己郵寄專輯去發行商。

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+ 22 + 21 + 20

2005年，他們合作推出實驗性質的《華麗的冒險》，旋即廣受好評，隔年更拿下金曲獎最佳專輯製作人。當時陳綺貞激動得哭了，鍾成虎在舞台上說：「感謝才華洋溢、充滿夢想的陳綺貞」 。

《吉他手》

我愛你／我愛你／我用盡所有美好夢想／就算和別人享用／你精彩的假動作／不想和別人享用／你每一個小動作——《吉他手》

（圖片來源：FB@cheersgroupiestw）

後來，他們的愛情逐漸浮上水面。陳綺貞寫下了《吉他手》這首歌曲，被指是她對鍾成虎的甜蜜告白，亦是她為鍾成虎寫的第一首歌曲。

為了他我用力尖叫／為了他我用力跳／不在乎他們和我一樣貪戀你的微笑／為了他我往前衝吧／再多的人我也不怕／我最愛的吉他手今天和我／視線交錯——《吉他手》

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那年，陳綺貞在筆記本寫：「那年夏天，我遇見一位吉他手，那時這位吉他手還不屬於我」。合作至今，陳綺貞負責創作以及演繹，鍾成虎則負責編曲。鍾成虎就是陳綺貞的吉他手。《吉他手》這首歌曲道出了她對鍾成虎的傾慕、祟拜、欣賞，以及面對他時小鹿亂撞的緊張心情。這首歌盡情說出少女時期的她對鍾成虎的愛。

《觀察者》

16年過去，時間從這對愛得低調卻愛得甜蜜的愛侶中偷走了某些東西。他們決定從此改以另一個方式去愛。當年那個在台下為鍾成虎用力尖叫、用力跳的少女就此消失。去年12月交出的專輯《沙發海》，流露著龐大而濃厚的寂寞感。

在《沙發海》裡，僅有一首歌是二人共同詞曲創作，而這首歌亦成為了陳綺貞出道20年演唱會的安可歌曲——《觀察者》。

（圖片來源：IG@cheer___chen）

你離開／往前走／卻想念著／我躲開／不回頭／卻觀察著／觀察了悲歡／觀察了離合／看見你失去了／又得到了／或許感動著／卻不知所措了／我哭了／又笑了／憤怒了／原諒了／放下了／放下了／放下了／關上燈／音樂聲卻響起了／房間裡／只有孤獨成歌／又是漫漫長夜／無聲地捕捉不到／靈魂的騷動／回憶還活著——《觀察者》

她曾說自己常常擔演觀察者的角色，觀察著身邊的人和事，然後寫進歌曲。或許在她與鍾成虎的關係裡，她也是觀察的那一方；又或許，二人在這16年間一直觀察著對方，而這首《觀察者》描繪的，就是他們的關係。

在她出道20年演唱會上，她以這首歌作為她的壓軸歌曲，更邀請了鍾成虎上台替她伴奏，彷彿二人是以這首歌向這段深刻且不平凡的愛情說再見。

《華生》

不如就把我當作是一個／有那麼一點點偏執的朋友／抽絲剝繭／發現你是如此的特別／好像除了我／沒人能把你看透——《華生》

（圖片來源：IG@cheer___chen）

陳綺貞指出，《華生》是她為所有喜愛她的朋友所寫的，因此用上了最親近可人的acoustic曲風。不過，不少人都猜測她在《華生》寫的就是鍾成虎。

你要去哪裡／我都跟著你／讓我為你淋一場雨／你的愛恨情仇／瀟灑和溫柔／我都不想放過／你的自由就是很久不聯絡／一見了面可以喝整夜的啤酒／我的研究／發現你並不懂應酬／那一定是因為你也愛著我——《華生》

（圖片來源：IG@cheer___chen）

你要去哪裡／我都跟著你／上輩子／我一定是拯救了銀河系／你要去哪裡／我都跟著你／全世界最棒的朋友是你——《華生》

歌詞中寫的是，當你遇到一位對自己特別好的朋友，而你對他特別了解，就似是全世界最了解他的人，無論這個人是愛人也好，又或是朋友也好，他都是你生命中最珍貴的華生。或許，縱然她與鍾成虎不再以愛侶的身份相愛，但他們永遠都是彼此的華生。

陳綺貞曾說：「生命本身就會有很多不尋常的事，你再怎麼努力也無法預料或掌控，有時不妨稍微放過這一切，用超然的態度去享受它。」

即使無法走到世俗認為一段關係的最後階段，但亦不代表二人之間再沒有愛，只是知道換一個方式繼續去愛，就如樂團五月天的《溫柔》所講：「沒有關係／你的世界／就讓你擁有／不打擾／是我的溫柔」。

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