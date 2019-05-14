袁詠儀（靚靚）和張智霖（ChiLam）一向是圈中的模範夫婦，最近夫婦二人一齊上內地節目《魯豫有約一日行》，靚靚重提過去感情上曾經做過第三者的「黑歷史」。她曾經因為受到物質蒙蔽，因而和有婦之夫拍拖。當説起這段荒唐的往事時，她仍然忍不住紅了眼眶，而在一旁的ChiLam不發一言，只是靜靜地聽，這就是對妻子最大的支持和理解。

袁詠儀在節目中重提自己當第三者的往事，自言後悔讓張智霖受到牽連。（《魯豫有約》微博）

曾因虛榮心甘被包養

靚靚在90年代出道，星途可說是十分順暢，在1990年的香港小姐競選獲得冠軍及最上鏡小姐的殊榮，1994年憑著電影《新不了情》的覺得獲得金像獎最佳女主角，當時只是二十出頭的她風頭正盛，難免會讓她生出虛榮心。她其實早在《志雲飯局》中承認做過第三者，當時與富商「相戀」，因對方滿足了年輕如她對愛情的浪漫想像，她曾提及對方在她20歲生日時，送上20種不同的花，另一方面令她過上物質充裕的生活。因此，一直有傳她曾「被包養」。她直言貪慕虛榮蒙蔽了自己的雙眼，令她不顧對方有婦之夫的身份，後來想通，決定在鏡頭前坦白說出自己過往做錯的事。縱然她多次澄清自己和富商的關係似拍拖，卻得不到大眾的理解。

袁詠儀對於往事的「霸氣」回應：

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能否接受太太過去？張智霖這樣霸氣回應......

靚靚卻坦言自己其實不理旁人目光，最重要是另一半ChiLam喜歡自己就夠。她不論是愛情還是事業，一路走來都很幸運，曾因脾氣大而被封殺，但至今仍能在圈子中立足；在感情上，她遇上了ChiLam這個完全接受自己過去的伴侶。當ChiLam被問及如何看待太太的過去，他更自責不能早點認識太太，可以保護她不受傷害。看似官腔的答案，但他與靚靚一起後，確實一直保護她，包容著她所有的任性和脾氣，當年兩人一起時，女強男弱一直不被看好，他就努力工作增加知名度，阻擋一切流言蜚語。

初出道的袁詠儀有著港姐冠軍的名銜，事業發展一直不錯。（VCG）

回顧袁詠儀初出道時的精彩表現：

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面對另一半 誠實還是保留？

然而，不是每個女生的另一半都是張智霖，可以讓你放心地和他坦白過去的一切。每個人都有過年少氣盛的時候，不多不少都有過些荒唐的情史。或者如靚靚一樣因為虛榮心當第三者、又或者曾經是愛情上只愛拍散拖的「Player」、甚或曾經與別人有過SP（Sex Partner）或FWB（Friends with Benefit）的關係。那些你覺得不堪入目的「黑歷史」，想和認真發展的另一半坦白卻欲言又止，害怕因此而破壞兩人關係。

雖説事情已成過去，但有時甚至連你自己也會耿耿於懷，既然連自己也不能接受，的確難以在另一半面前坦蕩蕩地揭露自己的過去。只是我們自小就被灌輸對著另一半要完全坦白，相愛的人之間不應有謊言。但人大了，你發現要對人坦白其實不太容易，難道愛真的可以包容一切嗎？到底在應否對另一半坦白「黑歷史」的兩難之間，我們應該如何抉擇？

正在考慮坦白自己的「黑歷史」前，不妨看看以下要注意的地方......