何猷君奚夢瑤婚後三個月抱子　何家第五代長孫獲賭王贈特別禮物？

賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地名模奚夢瑤於七月時領證結婚，坊間一直有傳奚夢瑤在五月被求婚時已懷孕，今日何猷君便在社交平台宣佈太太誕下兒子的好消息。他感激奚夢瑤的偉大付出，又期望兒子長大後能像爺爺賭王一樣，成為一個有益於社會的傳奇人物。

何猷君與奚夢瑤的兒子於日前出生，名為何廣燊，英文名為Ronaldo。（微博＠何猷君）

何猷君根據何家族譜，為兩人的兒子取名為何廣燊，英文名為Ronaldo。Ronaldo貴為何家第五代的首位男丁，得到爺爺何鴻燊的特別關愛，獲贈了賭王的名字「燊」。所以，何猷君希望兒子能以賭王為榜樣，既有天賦，又能通過自身努力贏得世界的認可。

何猷君的家人到醫院探望奚夢瑤母子。（微博＠何猷君）

何猷君透過微博與網民分享兒子出生的好消息。（微博截圖）

何猷君表示要實現爺爺抱孫的願望，太太奚夢瑤付出了很多。回想當時24歲何猷君為了追求年長6歲奚夢瑤而參與內地真人騷《愛的時差》的拍攝，兩人的戀情一直備受大眾的關注與追捧。五月時，何猷君準備了9萬9千99朵玫瑰精心佈置會場，以白馬王子的打扮向奚夢瑤求婚的一幕更成為一時熱話。

五月十三日何猷君準備了9萬9千99朵玫瑰精心佈置會場，以白馬王子的打扮向奚夢瑤求婚。（VCG）

要與心儀女生拉近關係 先要擺脫「姐姐的附屬品」這身份

要成功追求名模當然有難度，奚夢瑤更是位登上Victoria's Secret舞台的超模。奚夢瑤經何超盈的介紹認識了何猷君，她在《愛的時差》中表示，何猷君不是以單獨的一個人存在於她的世界中，是以「姐姐的附屬品」的形式出現。所以每當她與何猷君相處時，都只會停留在「朋友的弟弟」這個想法中，藉此拉開二人的距離，暗示未有意思開展姊弟戀。

【按圖看】奚夢瑤雖比何猷君年長六年，然而保養得宜，更為Victoria’s Secret的亞洲模特兒：

被稱「花花公子」 為阻止奚夢瑤與其他男生約會 醋意大發親上真人騷

「姐姐的附屬品」這名銜還未算致命，奚夢瑤也曾認為何猷君換女友的速度如此快，應該很花心。他雖然只有24歲，然而情史豐富，身邊總不乏女伴，在英國留學時有一名西班牙籍的女友、其後又與台灣組合BY2成員孫雨，少女標本成員袁紫僑、新加玻富豪之女傳出緋聞，難怪被冠以「花花公子」之名。

當何猷君得知奚夢瑤將拍攝戀愛配對真人騷《愛的時差》後，明言有感「吃醋」，為了不讓她跟其他男生約會而主動參與了節目的拍攝。於節目開端，當他摘下面具出現在奚夢瑤的面前時表示：「我不是吳彥祖也不是吳亦凡，我是Mario。Hi，好久不見，你還記得我，對吧？」此舉令奚夢瑤措手不及，她又怎料到賭王公子會為了不讓她與他人配對而直接登上內地節目。

何猷君知道奚夢瑤喜歡小狗，特意帶她到寵物店約會。（《愛的時差》劇照）

何猷君心思約會：化身禮服蒙面俠、笨豬跳力證真愛、親自下廚連四太也沒嚐過

自何猷君公開表示對奚夢瑤有意，打算通過節目對她展開追求後，便一直在約會中花上心思。他知道奚夢瑤有一隻寵物狗，特意邀約她到寵物店，想藉此跟她製造更多共同回憶。此外，何猷君邀請奚夢瑤到豪宅作客，為她親自下廚，就連他媽媽四太也沒品嚐過他的廚藝，可能奚夢瑤真的是何猷君心中特別的存在。

因為奚夢瑤很喜歡看《美少女戰士》，何猷君又試過打扮成禮服蒙面俠，又自彈自唱《高妹》，驚喜不斷的心思漸漸拉近二人的距離。全因奚夢瑤於另一個真人騷上戲言，如果有誰願意為她跳笨豬跳就會立即嫁給他，何猷君便以行動證明決心，為了奚夢瑤挑戰澳門塔。

【按圖看節目花絮】何猷君與奚夢瑤於內地真人騷《愛的時差》戲假成真發展出姊弟戀：

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求婚戒指盒上寫有二人浪漫回憶與約定的手寫字句 (微博圖片)

以近10萬支玫瑰佈置會場 求婚戒指盒收藏著二人的專屬回憶

何猷君以近10萬支玫瑰把上海尚嘉中心佈置成浪漫的粉紅色求婚場地，他在戒指盒上寫上：「小明（奚夢瑤別名），你覺得咱兩有可能在一起嗎？」並畫上讓奚夢瑤剔「YES」或「NO」的格仔。對其他人來說，於求婚戒指盒上寫上手寫字句可能是個莫名其妙的舉動，但對於他們，卻是二人的浪漫回憶與約定。

二人因拍攝《愛的時差》而戲假情真，其中一集他們去到一面名勝石牆時，何猷君於石牆上寫上：「小明，你覺得咱兩有可能在一起嗎？」跟他寫在求婚戒指盒上一模一樣的字句。當時的奚夢瑤並沒有回答，只蹲下身傻笑。直至節目最後一集時，何猷君再次向奚夢瑤表白，當時她回應：「如果有機會，我下次去澳門的話，我會去那堵牆把問題回答上。」何猷君一直將奚夢瑤這番話記在心中，直至一年多後的昨天，何猷君再以同樣的問題向奚夢瑤求婚。

【按圖看求婚經過】何猷君為求婚籌備了一個月，場面盛大：