【心理測驗】總是愛上有婦之夫？愛情中你有當「第三者」的癮嗎？

前一陣子，黃心穎與許志安雙雙出軌的新聞引起全城討論，成為第三者或對另一半不忠在大眾眼中都是滔天大罪。任憑你怎樣道歉、有百般苦衷，大部份人都不會認同和原諒你。所以，有人說，當第三者是一條最寂寞的路，你要偷偷摸摸地愛，沒有人理解，那麼為何還要做第三者呢？

有人會說是情難自禁，你不能自控地愛上一個人，就會奮不顧身地投入。你無名無份，每次約會都是偷情，兩人要保持距離，不能像一般情侶牽手擁抱；大時大節，你只能看著街上情侶一對對，自己只能隻身一人；你要習慣他不會以你為主，得到的愛不一定比正宮多。即便如此，你仍然願意做第三者，你仍然覺得「只要能在一起就在所不惜」，又或者，你心中暗暗期盼著自己可以當上正印的一天。

做第三者，就要有被批判的心理準備。（《犀利人妻》劇照）

有些人，總是把愛情凌駕於一切；有些人，卻理性大於一切。她們對於愛情有原則，從來不會「踩過界」。無論多愛一個人，只要對方名草有主，也會果斷割斷自己對他的感情，堅持不做第三者，從來不會偷偷摸摸地愛。到底你是哪一種呢？

即做以下心理測驗，找出你當第三者的機率......

如果你現在要紋身，你會選擇以下哪種圖案？ A.宗教符號 B.花草、蝴蝶類 C.圖騰 D.姓名

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