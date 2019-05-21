【Scarlett Johansson訂婚】黑寡婦兩度離婚終獲幸福：愛人感活着

童星出身的Scarlett Johansson於Marvel電影中飾演性感迷人的黑寡婦，於復仇者聯盟中的人氣不比其他男英雄遜色。私下的她同樣勇敢帥氣，對於愛情Scarlett Johansson有自己的一套，經歷兩段離婚收場的婚姻，仍然相信愛情，與男友Colin Jost交往兩年多後迎來訂婚的消息。

Scarlett Johansson與Colin Jost在節目製作幕後擦出愛火，不久後便自2017年五月開始低調交往。（Getty Images）

兩段黯淡作結的婚姻，教會了Scarlett Johansson如何面對孤單

在Scarlett經歷第二段婚姻時，她曾接受英國媒體的訪問，分享了她對愛情的渴望與想法。她表示，目前最大的課題是需要學會如何與自己獨處。早在胎兒時期，她已擁有雙胞胎弟弟的陪伴。在成長的歲月中，身邊也總有人相伴，漸漸地，她因為無法忍受孤獨的感覺而開展了一段又一段的戀愛。

Scarlett Johansson與法國記者Romain Dauriac為將來發展持不同意見，產生分歧。（Getty Images） 在與第二任丈夫Romain Dauriac分開後，Scarlett Johansson明白她的對愛情的強烈渴求可能令關係走向不健康的發展。Romain Dauriac定居巴黎，而Scarlett Johansson的家人則在紐約，繁重的工作也令Scarlett Johansson無法長居巴黎，二人失去了長時間相處的空間。當有了女兒後，他們仍無法就居住地的問題達成共識而最終選擇離婚。因為Scarlett Johansson的寂寞感令關係日漸崩壞，每次戀愛她都全情投入，同樣渴望著對方能傾盡所有。

Scarlett Johansson情路上擁有豐富的經歷，曾經與不少圈中男星約會，最後情定Colin Jost：

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愛上一個人的感覺很好，讓我感覺自己正充滿朝氣地活著！ Scarlett Johansson

經歷一次又一次的感情失敗，Scarlett Johansson並沒有放棄愛情，反而是更小心翼翼的看待與Colin Jost的關係。隨著關係愈趨穩定，二人亮相公開場合的次數日增。走在紅地氈上，Scarlett Johansson身邊的位置總會留給Colin Jost，可以成功打動女神芳心，全因Colin Jost的幽默與才智。

Scarlett Johansson於《復仇者聯盟4：終局之戰》的首映禮上，配戴的「無限寶石」手鍊，是Colin Jost特意訂造的驚喜禮物。（Getty Images)）

二人在清談節目《Saturday Night Live》上認識，Colin Jost是SNL的編劇之一，更是哈佛大學畢業的高材生。他非常尊重Scarlett Johansson，以行動支持她的事業發展。於《復仇者聯盟4：終局之戰》的首映禮上，Scarlett Johansson配戴的「無限寶石」手鍊，成為整場首映會的一大亮點。Scarlett Johansson更甜蜜透露手鍊是Colin Jost特意委託加州珠寶設計師Sonia Boyajian打造，為她送上驚喜。

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Scarlett Johansson曾表示：「戀愛是生命中最珍貴的時刻，因為你感覺到一些奇妙的事即將發生，同時這也是一個讓人緊張的時刻。」在追尋幸福的路上，不管談多少次的戀愛，每次都能重新認識自己。婚姻失敗並不是人生的污點，真正的愛情更不需你委曲求全，與其依賴別人讓你感到滿足，不如學會讓自己快樂。