【減肥App推薦】一掃餐牌即顯示熱量　提示剩下幾多quota不怕超標

相信每個女生都減重這件事都充滿迷思，以為減少食量便是最直接的減重方法。然而減重是一門科學，必須把卡路里算進去才能達至最佳的效果。女生往往低估了飲食攝取的卡路里，有了以下極方便的減重輔助App，成功減重指日可待。

要減重必須先知道自己的BMR（《一起吃飯吧》劇照）

要有效減重 先要了解自己的BMR

常聽說成年女性一天熱量攝取為2000卡這籠統的數字，若以2000卡為一天的熱量標準，恐怕真的不易瘦下來。每人都有一個屬於自己的BMR（基礎代謝率）來維持身體每天的活動。要成功減重，便要攝取比自己BMR少的熱量。美國運動醫學協會提供計算BMR的公式：

BMR(男)=(13.7×體重(公斤))+(5.0×身高(公分))-(6.8×年齡)+66 BMR(女)=(9.6×體重(公斤))+(1.8×身高(公分))-(4.7×年齡)+655

雖說要認真計算每樣食物的卡路里，但每天這樣算來算去也花費不少時間，尤其是那些沒有營養標籤的非包裝食物。推薦以下兩款可以快捷獲得食物卡路里與營養的App，不論到那家餐廳，也可以輕鬆實踐減重大計。

Eat Rite by ReHealthier：由香港營養師設計 輕掃餐牌便可顯示卡路里

Eat Rite採用了文字辨識技術，支援繁簡中文，只要將手機鏡頭置於餐牌上，手機畫面便會即時顯示出各款食物與飲品的卡路里。程式更會將不同的卡路里數值分成不同顏色：熱量低於700千卡的，會以綠色顯示、700至1000千卡的，以橙色顯示、超過1000千卡的，則以紅色顯示。至於飲品，熱量低於50千卡的，以綠色顯示、50至100千卡的，以橙色顯示、超過100千卡的，則以紅色顯示，讓用家能瞬間分辨低卡與高卡食物，一目了然。

Calorie Mama：記錄每天進食熱量 拍下食物顯示卡路里

程式會把早午晚餐及零食細分，方便用家知道有否超標。只要把食物拍下，並從清單中選擇正確的食物與份量後，程式便會列明食物的卡路里、脂肪、膽固醇、鈉、碳水化合物包括糖份、蛋白質、維他命等。Calorie Mama更會為用家記下當天已攝取的卡路里，提醒用家剩下的卡路里攝取量，確保不會攝取過多的卡路里。

【按圖看】Calorie Mama介面簡單，程式能辨認十萬種食物：