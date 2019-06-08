【倚天屠龍記】張無忌處理感情拖泥帶水　 金庸筆下還有深情男子

張無忌小時候因為「一飯之恩」而一直對周芷若念念不忘。但長大後遇上容貌姣好的朱九真，又開始對她心生傾慕之情。之後重遇蛛兒，又與她許諾終身；碰上小昭後，又對她生出憐憫之情，及後遇上郡主趙敏，又對她心生愛意。

他的三心兩意，不只是讀者和觀眾看在眼內，連金庸先生也在《倚天屠龍記》的後記中提及：「張無忌處理感情其實拖泥帶水，對於周芷若、趙敏、殷離、小昭這四個姑娘，似乎他對趙敏愛得最深，最後對周芷若也這般說了，但在他內心深處，到底愛哪一個姑娘更加多些？恐怕他自己也不知道。」

然而，金庸筆下仍有不少專一深情男子，他們愛上了就堅定不移，從一而終，甚至不惜為愛人犧牲性命，絕對是「好男人」的典範......

楊逍與紀曉芙陰陽相隔，只能在墓前相聚。（《倚天屠龍記》2019劇照）

楊逍對紀曉芙至死不渝

楊逍是《倚天屠龍記》中亦正亦邪的人物，但他對紀曉芙的深情毋庸置疑。他們的開始並不浪漫，他擄走峨嵋派的紀曉芙，強逼對方失身於自己，仿佛只把紀曉芙視為玩物，其實他徹頭徹尾地愛上了她。只是兩人「正邪」不兩立，即使兩情相悅，礙於世俗眼光，兩人無法走在一起。紀曉芙懷孕後，自覺愧對師門，愧對原來的未婚夫殷梨亭，於是離開楊逍，偷偷生下女兒，取名成楊不悔以表愛意。

而楊逍對紀曉芙的愛，雖沒有明言，但溢於言表。當紀曉芙離開了楊逍，他沒有故意尋之，不是不愛，而是深愛，他深知紀曉芙性格剛烈，忠於師門，於是他願意放手，還她自由。而在2019年版本的《倚天屠龍記》中，他聽到紀曉芙最大的心願是替峨嵋找到倚天劍，楊逍就把倚天劍送回峨嵋。當他聽到紀曉芙的死訊是，當場暈倒，自此之後終生不娶，撫養女兒楊不悔成人。在劇集中，有一幕他坐在紀曉芙的墓前，說著推翻元朝後，就會到另一個世界與她相聚，可見他對她的用情至深。

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完顏洪烈為包惜弱奉獻一切

在《射雕英雄傳》中，完顏洪烈是個反派人物，他是金國皇爺，下定決心滅宋。他設計讓包惜弱以為自己的丈夫楊鐵心已死，讓人大喊卑鄙，但他的確終其一生獨愛包惜弱。自從他在瀕死之際遇上包惜弱，被她所救，他的一生就離不開這個女子。當時包惜弱懷有楊鐵心的「遺腹子」，彷徨之際嫁給了完顏洪烈，而他將楊鐵心的兒子視如己出，萬千寵愛，只因為他對包惜弱的愛。

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而他心知包惜弱對在牛家村與楊鐵心的生活念念不忘，於是他就把牛家村的擺設都搬到府上，只為了博她一笑。包惜弱的心一直都在楊鐵心身上，他也絲毫不介意，對她傾盡所有換不來半點心動，他也無所謂。有人說完顏洪烈的愛是自私的，只為了佔有對方而不惜一切，但從他對楊康的悉心愛護，對包惜弱奉獻一切，就能看出他的深情。而包惜弱重遇楊鐵心後，雙雙殉情，完顏洪烈看著她香消玉殞，心如絞痛，自此之後王府上再沒有第二個皇妃出現。

黃藥師對妻子情深款款。（《射雕英雄傳》2008劇照）

黃藥師不離桃花島守候亡妻

黃藥師在《射雕英雄傳》中是個武功高強，卻又性情古怪的武林中人，甫一出場，他的妻子馮蘅已經去世，只能從回憶之中了解他們的愛情故事。兩人本是桃花島上的神仙眷侶，直至借得了《九陰真經》，馮蘅用她過目不忘的記憶力把秘笈默寫下來。但黃藥師的徒弟梅超風和陳玄風卻把經書偷走，黃藥師勃然大怒，馮蘅看出了丈夫很在意《九陰真經》，於是臨盆生黃蓉之際，她仍不忘再次默寫經書，最後心力交瘁而死。

黃藥師是武林中人，他固然想學習《九陰真經》，然而，他對馮蘅的情意更深，妻子因這本經書而死，他就不願意練習這項武功。而看著妻子離去，他本來請人做了一首漏水花船，希望帶著亡妻的棺木殉情，然而，念及黃蓉，他才打消了念頭。而為了陪伴愛妻，他立下誓言，終生不出桃花島，後來只是為了尋找出走的黃蓉才破戒。孤傲的黃藥師漠視世間一切，卻始終無法忘懷對妻子的愛。

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