【倚天屠龍記】張無忌從不認愛　趙敏被誤會仍守候只是徹底的蠢？

金庸的《倚天屠龍記》被翻拍過無數次，最近播出的新版好評不斷，自然有不少粉絲追看。雖然劇情提及的張無忌，還只是個孩童，中了玄冥神掌四出尋找治病方法的他，在前兩日已遇上周芷若，一個將會與他糾纏一生的女子，但張無忌的感情線，又豈止於此。

金庸作品除了打鬥場面精彩外，感情線也十分動人。郭靖和黃蓉一個願打一個願挨，楊過與小龍女不顧旁人眼光，勇敢相愛，來到「射鵰三部曲」的最後一部曲，也是女角色最多的一部，張無忌分別與四個女生：周芷若、趙敏、小昭、殷離糾纏不清，她們性格鮮明，對愛情的態度各有不同。

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唯一共同點是她們都愛上了張無忌這個善良、沒有機心的男生，殷離與他同樣無家可歸，是同病相憐、互相理解的愛；小昭為武林大美人黛綺絲之女，卻甘願留在張無忌身邊做侍婢；周芷若與趙敏，大概就是讓張無忌最為糾結的女生，前者是青梅竹馬，小時候柔情似水的周芷若對他有過餵飯之恩，周芷若與無忌大婚當日，趙敏以無忌義父的性命作威脅逼他棄婚，此後周芷若性情大變，變成女魔頭。而最後張無忌情歸趙敏，兩人一起退隱江湖。

曾被形容為「最美周芷若」的周海媚，今次飾演滅絕師太。（《倚天屠龍記》劇照）

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對愛情的態度：你是趙敏還是周芷若？

女生看到趙敏，就猶如看到昔日的自己，愛上一個人就會奮不顧身地愛，即使受傷，她們也不怕。趙敏是元朝郡主，與志在推翻暴政、與官府作對的明教教主張無忌應該是勢不兩立，她卻偏偏愛上了他。俗套情節也能看出趙敏勇敢追愛的勇氣，她為了與張無忌在一起，不惜與父親、兄長反目成仇，放棄剷除明教的計劃，失去了郡主的尊貴身份和錦衣玉食，這樣的犧牲卻得不到同等的回報。

周芷若因張無忌棄婚而性情大變。（《倚天屠龍記》劇照）

愛情最委屈處：一次一次被誤會

當趙敏被嫁禍為殺害殷離的兇手時，張無忌並沒有選擇相信她，而是一見面就說要殺了她。曾幾可時，我們也為他付出一切，卻只換來一次又一次的失望，我們心灰意冷可是仍然選擇原諒對方。趙敏面對最愛的人對自己的誤解、不信任，感到傷心委屈，可是她依然不離開，默默守候在張無忌身邊。

趙敏對張無忌近乎執迷的愛，會不會也有點似曾相識？（《倚天屠龍記》劇照）

趙敏走過佈滿荊棘的愛情路後，張無忌心中一直搖擺不定，終於在周芷若面前承認自己最愛的就是趙敏。即使與其他女生有過曖昧關係，但最後張無忌對趙敏始終的肯定，亦就是趙敏期待已久的結果。

我們全心全意為對方付出，無微不至，甚至可以説是愛得卑微，心中只盼望對方可以看自己一眼，發現自己的好。然而，現實中碰上的卻不是張無忌，而是只懂得享受你的好、轉眼間就可以移情別戀的渣男。於是，你對愛情死心了，你開始懂得算計，不再真心待人，活得小心翼翼，漸漸忘記了當初那種想愛就愛的直率。你也不想這樣，只是不知道如何治療傷痕累累的心。如果你面對愛情選擇勇敢，不妨學趙敏保持希望、選擇寬恕，因為終有一天，你也會碰到你的「張無忌」。

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