【逃犯條例】與警察男友價值觀分歧　在分手與妥協之間再沒空間？

愛情最初是股衝動，即使最初步伐一致，但隨環境轉變，最後或會因分歧愈多，以致因了解而分開。有網民近日便在討論區發文，指與拍拖三年的警察男友因價值觀出現矛盾，而開始感到懷疑，並詢問網友應否毅然離開。

不少情侶的分手原因，都是由於時間和環境的轉變，讓價值觀開始變不同，最終因分歧太大而離場。(《分手100次》劇照)

曾有受訪者說：「人是不可能不變，你只能選擇當下的他，是否適合一起。」近日有女網民近日於「連登」討論區，分享與警察男友的故事，指兩人拍拖3年，因對方投考警察後，整個人由漫無目標，變得充滿人生方向，還承諾會儲錢，將來合資買樓，讓她感到安慰，決定支持他的工作，更寫道「那時我很開心，像將來的人生都會有他的陪伴。」

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但隨經歷不同，兩人開始出現分歧，令該網民「懷疑究竟應否繼續跟他一起」。她描述男友與同袍感情深厚，互相支持，堅守制止破壞法治的示威者。可惜二人看法並不一致，雖她當時選擇尊重對方，保持沉默，但過後內心卻充滿掙扎，於是於網上尋求意見。

如果你是她，你會如何選擇？

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+ 4 + 3 + 2

筆者看過不少大學情侶，往往都在畢業後，因投身不同行業和環境，共同話題和理念漸漸變少，而最終導致分手。這情況像會不斷循環發生，令人感到進退兩難。一方面覺得，經營多年的感情，早習慣相處，只要不觸碰到那些「禁忌」日子還是溫馨甜蜜，不應草率放棄；另一方面認為繼續勉強沒幸福，一生人流流長總不能忍一世。其實一段感情最重要是但求無悔，因此若你也因分歧而感迷惘的話，不妨給自己一段冷靜期，並仔細反思以下的兩道問題，看看自己應否離場。

遇上問題，最重要是坦誠相對。(《奇怪的搭檔》劇照) 問題一：你有向他坦白的勇氣嗎？ 遇到分歧，不少人都會避而不談，怕破壞關係，令問題最終未能解決，反而添加壓力和煩惱。英國心理學家Jeremy Dean曾引述一項研究，指該研究邀請217名參與者進行調查，問及他們的感情狀況，發現愈對關係感到擔憂的人，怕被拒絕的感覺隨之增高，而他亦認為，這類人通常會因此變得抗拒對方，甚至想比對方更早提出分手。

與其收收埋埋，讓壓力倍增，關係漸走遠，不如坦白一切，讓對方知道自己的看法，更重要，是他的分歧事件，以至人生的看法。如果感情是在學生時代，或社會新鮮人時萌芽，隨閱歷變多必然會有所體會。若對方真的愛你，相信他也會平心靜氣，跟你分享及與你共同想出對應方法，並且互相遷就，讓兩人的步伐變回一致，走更遠的路。

問題二：你仍愛現時的他嗎？

一個人的個性，或會受環境影響，也隨環境不斷變化，態度也會因而轉變。面對這種情況，你可能只盼對方改變，甚至變回「從前」那樣。但不論是你，或另一半，都逃不過不斷變化、不斷成長的命運。

感情的維繫，大前題是任何一方，都不用感到委屈，相處自然。每一次希望對方轉變之前，不妨問問自己，是否了解他的想法，又是否仍愛這一刻的他。任何一段相處舒適的關係，感情才會來得真摰，與其勉強配合，不如抽身離場，讓你和他也可有機會，再次覓得幸福。

Source：Psyblog