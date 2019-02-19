【羅力威雨僑】拒追名牌、紙巾無限用　情侶省錢學：節儉是種情趣

情趣是情侶間的秘密語言，旁人未必懂，但這正是趣味所在。羅力威和雨僑相處感覺佛系，但細看下仍有不少生活趣事，兩人你一言我一語地分享，歡笑聲遍佈整個工作室，談得甚有興致。

「默契有時候未必真的需要培養，像是上帝創造一個跟你相配的人。」雨僑說。(龔嘉盛攝)

相比熱鬧的氣氛，兩人更屬柏拉圖式，輕柔地說出兩人的相處趣事，沒有驚天動魄事跡，只有無數的小確幸。雨僑曾表示，「默契有時候未必真的需要培養，像是上帝創造一個跟你相配的人」，指的是互補不足，亦是大家的生活理念，為共同相處建立話題，為共同未來打算，即便是一些傻傻的瑣事，笑聲裡都會伴隨暖意。

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羅力威曾說，婚禮當天是他定睛注視雨僑最耐的時刻：

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有時生活情趣源於節儉。 羅力威

有些人需靠金錢，填補愛情，然而羅力威和雨僑，則愛節省金錢，維繫感情，羅力威形容這好如「喜歡平機票，並不是因旅程而快樂，而是這程你節省了甚麼」，不僅是個玩法，也是種情趣。

談起省錢，雨僑公開了羅力威不少生活小習慣，每到餐廳用膳都會收集紙巾以備不時之需。(龔嘉盛攝)

一毫子郵票貼滿信封？節儉是情趣，更是……

要數節儉的事情，兩人都侃侃而談，氣氛亦非常高昂，羅力威讚揚對方不會有購物衝動，買很多手袋，「有次朋友推介一個減價的昂貴手袋，並相約多個好友一起買，但你當時忍手沒有買。」雨僑則笑指對方為求節省，無所不用其極，「他為便宜，等泊車標位足有一個多小時（但對方反駁只有20分鐘），而且現時寄郵件加價，他不給我使用兩個1元多的郵票，要買一毫子的郵票回來，貼滿大半個信封！」

節儉，也是為家庭和將來作打算。(@avabibu) 不僅省錢，羅力威可謂達節省的最高境界，當雨僑問到對方為何整屋都是一團團廁紙，他回答道，「我使用紙巾會用盡每一個位置，才會丟掉，一張紙巾這麼大，用太小位置的話，我是不用丟掉的，會等待有機會時再用。」雨僑反指他「連每個耳機都有一團用過的廁紙」，他便強調整張紙巾都沒有油漬等污垢，應該物盡其用。 願病痛都在我 節儉，也是為家庭和將來作打算，有次雨僑因腳部受傷，需要覆診，他嘴上雖抱怨對方選擇了車費較貴的星期五，但最後還是把省下來的錢，用於這程車資。他其後更情深表白，「我希望病痛都在我身上。女生或會較易受傷，那我便會覺得，為何受傷的人不是我呢？我希望能夠替她承受多點痛苦。」

生活情趣便是捕捉我們生活上的趣事。 雨僑

兩人在愛情問答（延伸閱讀）的最後，均向對方問「今晚想吃甚麼？」默契十足，雨僑分享，「結婚後，你發現三餐都要一起吃，很多時候要想食甚麼，幸好我們喜歡吃的東西相近，所以我們經常會出外覓食和中伏」，聽到這裡，羅力威接著說，「我們經常會看應用程式的食評，甚至已經懂得分留言的真假。」的確，兩人在訪問結束後，直至向我們道別，都一直提著手機，討論待會在附近吃甚麼，彷如此刻只有兩位的「線路」，是互相連接的。

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羅力威和雨僑會互相稱呼對方假名。(@avabibu)

在街上以別人的名字呼叫對方：只有你知我懂

羅力威和雨僑的情話，是別人捉摸不透，但兩人感到甜蜜非常，例如問及互相的愛稱時，雨僑便說有很多，「但可能只有我們才覺得甜蜜，會互相稱呼對方假名，方便在街上大聲叫他，那個假名通常都是我們共同認識的人，但該人未必是朋友，或是網上看到的一個人。」對，在兩人互問的環節裡，她回應為何不煮粥給對方時，筆者便好像隱若聽見類似「悟空」這名字，難道這便是其中一個嗎？

維繫一段關係，是有共同興趣，更重要的是，你願意了解對方的內心世界，即便多有幼稚，也會與他一起瘋狂。

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