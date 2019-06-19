荷里活超強情侶Dakota Johnson、Chris Martin　有傳兩年情結束？

2019年6月，相戀多年的Bradley Cooper和Irina Shayk宣佈結束戀情，令人惋惜。據消息人士透露，另一對荷里活超強情侶Dakota Johnson與Chris Martin最近亦結束兩年情，正式回歸單身生活。

據悉荷里活超強情侶Dakota Johnson與Chris Martin最近分手。（圖片來源：GettyImages）

Dakota Johnson與Chris Martin於2017年10月傳出戀情，雖然二人一直沒有公開承認戀情，卻多次被狗仔隊拍到約會的相片：2017年11月時，被路人拍到在洛杉磯共晉晚餐；Dakota Johnson被歌迷發現出現在Coldplay的演唱會中；又被人踢爆二人共遊以色列……地下戀情是個公開的秘密。

從不同的相片可以看到，二人不時深情款款凝視對方，互動亦相當親密。（圖片來源：ig@_dakotajohnson_4ever）

從不同的相片可以看到，二人不時深情款款凝視對方，互動亦相當親密。據悉Dakota Johnson非常喜歡對方的音樂，常常支持男友的工作，而自己亦常常會和男友討論工作上的計劃；而Chris Martin非常尊重女友，常常向女友分享自己的創作，亦會詢問她的意見。

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二人相戀前，雙方都緋聞不斷，因此一開始戀情不被看好。但因為二人均有努力把對方融入自己的生活裡，外界亦紛紛向他們送上祝福，希望二人可以一直相扶相守。早前亦不時傳出二人訂婚的傳聞，大家一直認為二人終有一天可以修成正果。

二人相戀前，緋聞不斷：

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然而，最近《太陽報》爆出Dakota Johnson與Chris Martin經已分手！《太陽報》在上星期五引述消息指二人有三個月時間沒有見面，而Chris Martin最近參加了「瘋狂自行車」這類女友絕不允許男友做的活動。不過雙方均未正式承認分手，而且《太陽報》向來被公認是公信力不足的小報，究竟分手消息是真是假？可能還要尚待時間確認了。

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