【姐弟戀】欣賞熟女的好！12星座小鮮肉　誰會想和「姐姐」拍拖？

很多人都覺得男生不管幾歲，都只喜歡18歲的年輕美眉，但事實上青菜蘿蔔各有所好，有些星座的男生不見得一定就非要年輕小美眉不可，對於熟女姐姐也是有相當程度的愛好，十二星座的男生在怎樣的情況下會覺得和比自己年齡大的女生交往也很好呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

▼▼白羊男愛挑戰、金牛男只吃嫩草、雙子男受不了無腦、巨蟹男只求溫柔賢淑？（按圖放大詳解）▼▼

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★白羊男： 白羊男是標準的衝動型，坦白說只要保養得很好、加上身材很火辣，不管幾歲都能夠勾起白羊男的興趣，有些白羊男甚至於喜歡挑戰地位比自己高的女生，很多白羊男會因此更拼出自己的一番事業，和大姐姐談戀愛反而是一種讓白羊男更努力的動力。 ★金牛男： 金牛男是好色男的典型，他們通常都比較喜歡年輕妹妹，因為金牛男對於細嫩的皮膚、可愛的臉蛋特別沒有抵抗力，大姐姐除非也是保養得很好或是身材很火辣，才會比較容易引起金牛男的注意，「老牛吃嫩草」總也不只是俗語啊！(嘆) ★雙子男： 有些雙子男倒是很喜歡大姐姐，特別是閱歷豐富、會帶給雙子男很多不同新觀念或新視野的雙子男會很喜歡和這些年齡比自己大一點的女生交往，很多雙子男受不了太無腦的女生，加上雙子男也是愛挑戰高難度的類型，難追的大姐姐更有挑戰性。 ★巨蟹男： 巨蟹男選交往對象往往會考慮到的是對方有沒有溫柔賢淑、有家庭觀念，不見得一定要和年輕的小美眉交往，只是巨蟹男往往不會選擇年紀已屆高齡產婦的女生，這是個喜歡小孩的星座，當然會希望戀愛結婚後生小孩也能快速順利。

▼▼外貌協會獅子男、熟女控處女男、天秤男重氣質、天蠍愛青春肉體（按圖放大詳解）▼▼

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★獅子男： 只要讓獅子男看不出年紀、辣妹和正妹獅子男是都不太挑的。說穿了獅子男就是標準的外貌協會，不管是青春可愛還是冶豔動人，總之只要是美女獅子男都是：「我可以」，但是如果外表看起來就是不會打扮又顯老，獅子男是真的沒有辦法吃下去。 ★處女男： 處女男的要求完美有時反而會讓處女男對於熟女的興趣更大。個性方面的相處上是許多處女男很在意的，他們不太喜歡太幼稚太任性的女生，這是個走理性路線的星座，許多熟女在社會歷練過後展現出來的成熟度是會深深迷住處女男的！ ★天秤男： 天秤男倒是屬於不太會用年齡來選對象的星座男，他們向來以優雅著稱、所以也希望另一半也是這樣的優雅有禮貌，因此在舉止表現上的氣質和眼光，以及對時尚的敏感度是天秤男比較重視的，往往很多熟女會因此更吸引天秤男呢！ ★天蠍男： 天蠍男通常比較喜歡青春的肉體，很多天蠍男對於上床這件事相當的熱愛，所以可愛的美眉自然是比較能引起天蠍男的喜歡和注意，但也不是說天蠍男就不喜歡熟女，如果是主動性、侵略性很強的性感熟女，那麼天蠍男也是會很愛的。

▼▼人馬、山羊、雙魚都愛青春少艾，對姐姐不過電？水瓶男貪姐姐不呷醋！（按圖看詳解）▼▼

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★人馬男： 人馬男通常比較喜歡和小美眉混在一起，很多射手男就是喜歡這種青春活潑的歡樂感，他們天生就已經有點過動傾向，和青春可愛的小妹妹在一起時會更有活力，人馬男不是討厭大姐姐，他們只是對大姐姐無感，對妹妹特別有感罷了。 ★山羊男： 這是很傳統的男生，通常也只喜歡年紀比較小的小妹妹，山羊男的老成讓他們可能很年輕的時候就很老氣，在和妹妹相處上就很像個大哥哥或叔叔，讓山羊男很有成就感，除非是個性迷糊的天然呆型大姐姐，否則山羊男通常是會選擇去照顧青春可愛的小妹妹。 ★水瓶男： 有的水瓶男很喜歡熟女，這不見得需要什麼原因，因為水瓶男的觀點、愛好本來就不同於一般男生，很多水瓶男喜歡熟女的原因是因為大姐姐歷練多了比較不會吃莫名其妙的醋，水瓶男很愛交朋友，身邊的女性朋友一堆，太會吃醋的小美眉會讓水瓶男覺得負擔有點重。 ★雙魚男： 白雪公主當然是青春可愛的好，白馬王子怎麼可能是娶壞皇后？(笑)雙魚男對於某些純純之戀有著莫名的愛好，和小美眉談戀愛會讓雙魚男有回到過去、體驗青澀甜蜜時光的愉快感覺；熟女很難帶給雙魚男這樣的感受，自然就不容易成為雙魚男的首選。

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