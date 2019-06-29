【容祖兒】不再慘情的中女哲學：不再喜歡被虧待　幸福不急不妥協

近日盛傳39歲容祖兒與33歲楊政龍姊弟戀，雖然容祖兒經理人立即否認，相信也是繼劉浩龍後，最「高調」的緋聞了。 不論戀情是否真實，但祖兒入行20年，她的歌曲陪很多女生在愛情上跌碰與長大，在無眠的晚上當配樂，特別是那堆「入心入肺」的side track。

原來，我都是聽她的歌由少女變成幹練的「中女」，就似她曾在訪問中大談她對愛情的看法，認為不同的階段也有不同的愛情，年輕時追求的是轟轟烈烈，長大了，就需要舒舒服服的戀愛。

由初戀的甜蜜單純，到初次失望、初次失眠，到那數段來去匆匆的感情，磨練出智慧與安穩。或許，歌曲也是隨祖兒的年紀與心情轉變，感覺她由那位總是喜歡被人虧待、要麻煩別人傷害自己；然後學會了「閉一隻眼睛」的藝術，看情人寧可隔着煙霞，如霧裏看花便不痛不癢；至後來，原來所謂「熟女」是寧可回家缷掉妝容，享受做自己，也是一種自信與落落大方。那這種「熟女」的藝術與自信，到底是怎樣的？

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分手的科學：情人憑甚麼否定你？

從前傷心，最愛聽容祖兒的慘情歌。「沉溺需要深、需要一種氣氛」，失戀也是一樣，別離把一切美化，分手後的「這分鐘更愛你」。然而，容祖兒最近的「分手歌」不一樣了，黃偉文在《心之科學》寫道，聚散別離，原來沒有定理。情人可以不愛你，但憑甚麼否定你？

幸福既然隨機，你為何心死？ 《分手的科學》

少女時候分手，不過別過頭另找愛侶，每位都來去匆匆，每位都死去活來。然後，忽然有一天，突然經覺，哭太多眼睛腫起來太醜，多少遮瑕膏都掩不住；失眠徹夜無眠，除了暗啞皮膚與兩圈黑眼圈，根本甚麼都換不到。

「不化妝」的浪漫：歸家不照鏡，我有我浪蕩

從前的情歌，說二人的浪漫；「中女」的浪漫，即自己一個也是種享受，特別是在卸妝後。林夕疑問：「女性為何需要被看？」只聽說「世上沒有醜女，就只有懶女」，皮膚隨年歲衰老，不保養、不「偽裝」、不耐看就是女人們的責任，光聽都累！

於是，就似成熟的愛情，那「安安穩穩」可以是放棄了討好，放棄了聚會，寧可獨處深閨，戀戀被窩，素顏但自有一種瀟灑。

十尺丁方／卸好妝／正好釋放／為何未信我／能拒絕畫眉加倍耐看 《卸妝》

「中女」的生活不急：不是他嚷嚷 不是我讓讓 就憑妥協出答案

「中女」還有另一個迷思，就是著急，卻不知道在急甚麼。《幸福不急》就沒有給歌迷一個理想答案，卻唱出了一種淡然－內心一角也還是小孩，還是成不了自己心目中的熟女，可又怎樣？幸福，原來自不急不妥協。

當年初戀的感動，可能只留在那一封封的情信中；那年迷戀的偶像，早早已娶了新娘吧；前任突然傳來訊息，怎回覆才算大體？男友又在身旁睡着了，還是一人「煲劇」別煩他吧；陪伴多年的寵物突然跑不動了，原來牠也走到暮年了⋯⋯這些「中女」生活的日常煩惱與哀傷，原來全都不需要解決。

祖兒寫道從前在外地工作，大多會躲在酒店裡看DVD與睡覺。（yungchoyee@instargam）