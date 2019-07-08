《開心速遞》呂慧儀張景淳傳戲假情真？ 回顧那些年經典熒幕情侶

處境喜劇《愛．回家之開心速遞》劇情簡單俗套，但仍有不少觀眾受落，天天追看。劇中多條感情線都引起觀眾熱烈討論，而由呂慧儀飾演的熊若水與張景淳飾演的龔燁就是網民十分喜歡的一對熒幕情侶。兩人在劇中兜兜轉轉，不少粉絲都期盼兩人能在一起，而最近他們「終成眷屬」，愛得甜蜜。

兩人除了在劇中是一對，最近有傳兩人戲假情真，戲裏戲外都互生情愫。而呂慧儀Instagram亦不時上傳兩人合照，似乎不是空穴來風。粉絲樂見熒幕情侶成為真正愛侶，呂慧儀和張景淳並非第一對，過往電視或電影中亦創造了不少經典熒幕情侶，觀眾都會幻想他們可以擦出愛火花，成為現實中合襯的一對。

兩人在戲裏戲外都不時「放閃」：

+ 4 + 3 + 2

1.陶大宇&郭可盈

不時深宵重播的無線劇集《刑事偵緝檔案》長達四輯，超過一百集，而陶大宇和郭可盈演足熒幕情侶三輯，「大勇」和「高婕」這一對的形象深入民心。陶大宇在劇中飾演警察，郭可盈飾演記者，兩人聯手偵破案件，除了是情侶也是好拍檔。劇中兩人經歷過不少風波，曾經分手又再復合，而郭可盈在第二輯更經歷了韓劇經典情節——「失憶」，違反了一貫的大團圓結局，當時有不少觀眾更寫信到TVB投訴，對兩人不能在一起感到不滿，可見兩人在觀眾心目中十分合襯。

陶大宇和郭可盈是經典熒幕情侶。（《刑事偵緝檔案》劇照）

+ 2

2.歐陽震華&關詠荷

歐陽震華與關詠荷仿佛永遠都予人一種密不可分的感覺，最讓觀眾難忘的就是1998年，兩人在《陀槍師姐》系列中飾演陳小生與娥姐，奠定了兩人熒幕情侶的形象，兩人在戲內合襯，不少觀眾希望他們成為現實中的情侶。然而，兩人在現實各有所愛，歐陽震華與妻子傅潔嫻結婚超過二十年，一直恩愛；而關詠荷和張家輝也愛得甜蜜。不過，兩人在戲外也是一對很有默契的好朋友，歐陽震華在接受訪問時曾經提及自己在拍攝《情逆三世緣》期間換上急性肺炎，需要請假休息，但又害怕自己被劇組誤會成偷懶不工作。關詠荷知悉情況後，立即陪他一齊請假，讓對方可以安心休息，足見兩人深厚的友誼。

歐陽震華與關詠荷交情甚深。（VCG）

+ 3 + 2

3.古天樂&宣萱

古天樂和宣萱多次合作拍劇，但最令觀眾深刻的就是《尋秦記》和《刑事偵緝檔案4》中飾演的情侶檔。1994年，兩人因為拍攝無線處境喜劇《餐餐有宋家》認識，後來在劇集《寵物情緣》中才首次飾演情侶。而在《刑事偵緝檔案4》中，古天樂飾演的徐飛與宣萱飾演的武俏君是一對，由於徐飛對失蹤多年的前女友梁芊芊（向海嵐 飾）念念不忘，二人經歷重重難關才在一起。可惜最後前女友再次出現，武俏君選擇退出關係，讓不少觀眾感到唏噓，這個結局對不少人而言仍是個遺憾。只是兩人在現實中始終沒有「過電」，拍攝完《尋秦記》後，兩人便甚少聯絡。只是最近古天樂與宣萱又再碰頭，現在她是古天樂公司旗下的藝人，不少觀眾也希望再次看到兩人合作。