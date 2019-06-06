高海寧親上連登回應傳聞　曾壓抑自己討好觀眾：以前頭髮都唔敢剪

《婚姻合伙人》進入大結局，高海寧（高Ling）的訪問約在旺角，甫一見面，她彷如普通人外出，沒有半點遮掩地走在人來人往的街頭上。藝人外出通常要「全副武裝」，戴上口罩、太陽眼鏡，為何她沒有？「從前我出街很怕被認出，每逢出街就會戴口罩、眼鏡，現在我覺得這樣最舒服自在。」 還不止於此，她趁《婚姻合伙人》熱播，親自上連登討論區開account（帳戶）回應網民，貼地又夠薑，誰敢說她只靠身材和「好命」？

「別人話我講大話，我真係冇！」高海寧說的不是身材演戲，是始終如一她從不隱瞞父母在女人街擺檔的背景。（黃寶瑩攝）

高海寧21歲入行，當初還只是個入世未深的懵懂少女，戴著港姐光環，走入娛樂圈事事都規行矩步，為了事業，遺忘了自己。十一載過去，經歷過抑鬱、迷惑，她決定做回忠於自己的高海寧。



攝影：黃寶瑩

場地提供：老二花廳

【率真】觀眾眼中的「壞女孩」：選完港姐抑鬱，我肥咗30磅

大概每個女觀眾，都對高Ling有過「壞」印象。有著「不科學」的姣好身材，對同性而言仿佛就是原罪，潛意識中有種自然產生的妒恨。她參選港姐那年，在加勒比海出外景，幾乎天天穿泳衣，高Ling因為身材成為大熱。少不免的是媒體鋪天蓋地的報導，而且往往把焦點放在她的性感形象。縱然她只有21歲，只是個涉世未深的小女生，觀眾的惡意批評並不會因此而留情。「當時有很多嘩眾取寵的不實報導，讓大眾對我留下負面印象。」初接觸社會，面對一片罵聲，她無所適從。

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情緒總要有個出口，選完港姐的一個月假期，她把自己鎖在家中，拉起窗簾。作為家中長女，她大概習慣了不讓父母擔心。趁父母不在家，把雪櫃裏可以吃的全部煮掉，一個月間胖了暴肥三十磅。眼淚只能趁著洗澡時流，利用水流的聲音掩蓋哭聲。

高Ling出身草根家庭，小時候住過天台屋，父母在女人街擺檔，有人說她不承認父母是小販，一向重視家庭的她，此番謠言直戳痛楚，再次憶起，她仍不禁哽咽，「我從來沒有說謊，隱瞞自己的背景，我覺得做人要光明正大。」媒體的渲染報導，讓觀眾為她貼上許多標籤，「他們覺得性感就是壞女人。」當時高Ling還只是學生，初接觸社會，面對一片罵聲，她無所適從。「當選完港姐，大家都依依不捨，我卻是鬆了口氣。」經歷過抑鬱、暴肥三十磅，高Ling早已從磨練中學會面對流言，她卻依然率真如初，到了今天終於熬出頭成為女一，訪問當日説起往事，她仍是坦蕩蕩，走到女人街拍攝，她也毫不介意。

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高海寧自言身體內住著老靈魂，因為小時候在南京的生活並不富裕，猶如活在六、七十年代：

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入行以來，我都只為了觀眾而活，從來沒有為過自己。 高海寧

觀眾從前只憑著媒體報導認識高海寧，只把焦點放在她的身材，這讓她很難受。（黃寶瑩攝）

「或許受到媽媽影響，她即使到了現在仍然每朝起身推車仔擺檔，她教我無論多辛苦，都要靠自己。」 高海寧

【倔強】靠自己性格自幼煉成：媽媽仍然每朝起身推車仔擺檔

最近無線播出她首次主演的劇集《婚姻合伙人》，觀眾終於看到高海寧的不同可能性，劇中飾演小時被父親拋棄，因而變成貪錢地產經紀的貝競枝。她自言在貝競枝身上有幾分自己的影子，「我從來都是靠自己雙手賺錢。」娛樂圈這個花花世界中，充滿著誘惑，高Ling卻永遠能保持著自己的一份「倔」，「這個圈子有好多人會給不同offer你，但我覺得要懂得拒絕。」她不但要靠自己，還從不走捷徑，「我的道德觀很重，可能和家庭教育有關。」這一份倔強，或許讓她的路更難走，她也只是不徐不疾地建立自己的事業，捱更抵夜拍劇、拍電影、出外景，從來沒有喊過苦，「或許受到媽媽影響，她即使到了現在仍然每朝起身推車仔擺檔，她教我無論多辛苦，都要靠自己。」靠自己，或許不能一朝成名，但高Ling不倚仗別人、默默用自己雙手建立的一切，卻同樣地不會在一夕之間倒塌。

點擊看她在《婚姻合伙人》中的精彩表現：

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然而，在圈中生存難免要迎合觀眾。過去她為了擺脫「只得性感」的形象，做了很多事證明自己，只為了改變在觀眾眼中的形象，「之前只為了觀眾而活，他們覺得女星應該是長頭髮，我就一直不敢剪頭髮。他們覺得經過蘭桂坊就是「蒲精」，我就故意避忌。」

過去一直活在別人的評論之中，她突然意識到自己入行以來一直都不快樂。由當初把負面評價都「照單全收」，到今天不再上心，高Ling直言只是一瞬間的念頭。大多數女人將三十視為「大關」，害怕年老色衰，她卻在步入三十前轉念一想，學懂自愛。「活到了30歲，我開始想人生至今，我為自己做過甚麼？」

「我其實係咪都要諗下自己呢？」於是，她開始穿自己喜歡的衣服，剪自己喜歡的髮型。今日的她，留一頭短髮，外出不再遮遮掩掩，被認出也毫不介意。「我覺得過自己喜歡的生活才是「私人空間」，正常裝束走出街，正常地約朋友吃飯。」放下過去的束縛，她不再害怕觀眾的評論，誰也不能迎合世上每個人，「既然不知道觀眾喜歡甚麼，不如做返自己。」做回自己，卻反而更討好，拍攝當天，高Ling毫不遮掩地走出街，大眾投以的目光，無一不是善意的，更有不少人大讚她在劇集中的表現，花了十年，終於有人漸漸看到這個女生的另一面。

30歲的她，學會讓自己開心。（黃寶瑩攝）

「我覺得選男人，就要選一個賺十蚊會給你九蚊的，如果他賺一百蚊只給你十蚊，再有錢又如何？」 高海寧

【感性】選愛情不選麵包：佢賺100蚊畀你10蚊，又有何用？

然而，高Ling又不全然是貝競枝。劇中的她因為「貪錢」而傷害了所愛之人，甚至因此而與其反目成仇。現實中的高Ling也捱過窮，卻不如角色般重視金錢，「小時候雖然生活不富足，但幸運的是，我在一個很有愛的家庭環境下成長，父母都對我們好好。」小時候曾經在南京生活，物質還不如在香港般富裕，「小時候用過上一輩才會用的熱水壺、痰罐，仿佛回到了五、六十年代。」即使嚐過物質缺乏的滋味，在愛情與麵包之間的抉擇，她仍然毫不猶豫地給出了愛情這個答案。「我覺得選男人，就要選一個賺十蚊會給你九蚊的，如果他賺一百蚊只給你十蚊，再有錢又如何？」金錢換不來真心，雖俗套卻是真理。她雖倔強，仍保留著內心柔軟的一部分

愛情與麵包，高海寧毫不猶豫選擇愛情。（黃寶瑩攝）