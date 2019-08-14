【私處脫毛】減低性病風險？婦產科醫生：可避免陰蝨藏在毛囊中

盛夏正時陽光與海灘的季節，不少女生為穿比堅尼，都積極處理私處毛髮。人體的毛髮猶如大自然的草叢，有人定期修剪，亦有人忠於大自然任其生長，無論是「森林」或是「庭園」，終歸都只是一剪之差！對於私處應否脫毛一直在坊間有不同意見及謬誤，婦產科專科呂桂英醫生直言，私處毛髮作用不大，即使脫掉也無傷大雅，重點在於脫毛的過程。

女生處理私處毛髮為討好伴侶？

到底私處毛髮有多少人修剪？根據JAMA Dermatology在線發表的一篇研究文章，加利福尼亞大學三藩市分校曾進行統計，在3,316個受訪女性當中，近84%的女性有修剪私處毛髮的習慣，約16％從未整理，約62％的人會除去所有毛髮。大約每月一次，有小數人更會每日修剪。但研究中發現其中剃毛的原因是為了討好伴侶！《 ETtoday新聞雲 》又有報導指，一間日本有名的連鎖除毛salon「MuseePlatinum」也曾經進行有關對女性私處毛髮的形狀喜好調查。向400名20至40歲的日本男女進行調查，分別列出5款（下圖A至E）女性私處毛髮的形狀，讓受訪者選出最喜歡的形狀，結果發現，最多女性選擇的是（B型）—「倒三角形」，有26%；只有5.5%女性選擇「全剃型」。但研究發現，男性最希望自己伴侶屬於（D型）—「全剃型」。可見男生與女生對私處毛髮的看法確有不同。女生處理私處毛髮除了為了美觀外，對自身健康又有可影響？

【按圖看】調查發現，日本男女就以下5款私密處毛髮形狀的喜好各有不一，哪款是你的理想型？

不少女生為了在夏天穿上比堅尼，都積極處理私處毛髮。(Tanayut maleelai / Unsplash)

坊間迷思：私處毛髮能否緩衝性行為的磨擦？

享受二人世界時，難免出現兩個「庭園」之間的相撞。試想想剛修剪後的「青草」都不是柔軟，而不長不短的「青草」亦會使人刺痛痕癢。坊間有傳，進行性行為時，陰毛具有緩衝作用又可保護生殖器官。不過婦產科專科呂桂英醫生說：「陰毛本身只是皮膚上體毛的一種，在醫學上沒有功能，所以脫陰毛與否跟保護生殖器沒有關係，正如腋下毛也沒有功能。」呂醫生又指，陰毛不能緩衝性交時的磨擦，有需要應該使用潤滑啫喱（Gel）以減低當中引起的不適。坊間又指出，經常脫毛的人士受感染性病的風險會較高，呂桂英醫生再解釋：「暫時醫學上沒有証據証實兩者有關連，要預防性病, 最重要是進行性為時做足安全措施。」

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呂桂英醫生分享，部分女性在向婦產科醫生求診時，特地脫掉私處毛髮，其實是沒有需要的，婦產科醫生不會在意這一點。(Jye-B/Unsplash)

脫去私處毛髮 可消滅陰蝨？

根據BBC曾報道過一個有關性病傳播的研究指出，原來剃毛可以防止陰蝨。陰蝨是一個藏匿在陰毛中的體外寄生蟲，屬於性病的一種。陰蝨會咬人吸取血液，引致陰部痕癢。呂桂英醫生表示：「陰蝨會在性接觸時由一個人跳到另一人身上，如剃光陰毛的確能避免蝨蟲藏在毛囊中。」有助減低蝨子風險。呂醫生提醒：「但最重要仍是安全性生活和減少性伴侶的數目。」如果身體上有不適，建議及早向醫生求助，及早解決問題。始終剃毛過程存在細菌感染的風險，最佳預防都是保持基本衛生護理！

脫毛時，必須要將所有用具徹底消毒乾淨，避免細菌感染。（Mel Poole/ Unsplash）

脫毛時令皮膚處於炎症狀態：過程必須消毒乾淨

BBC曾報道過一個研究，指出2002 年至 2010 年因為剃毛而受傷的案例上升五倍，私處如此脆弱，剃毛時真的要小心，不容忽視處理手法。外媒《Women's Health》報導，根據芝加哥伊利諾伊大學醫學院臨床婦產科助理教授兼微創婦科主任Jessica Shepherd表示剃毛使身體處於炎症狀態，反而增加了皮膚的敏感性，容易出現發紅、痕癢、過敏。全因脫毛時會在皮膚上造成一些小傷口而感染細菌。呂桂英醫生亦表示剃陰毛會令皮膚受損, 毛囊發炎。如今市面上有剃毛刀、拔毛器、脫毛膏、蜜蠟、熱蠟、激光脫毛、家用脫毛儀等，脫毛方式眾多，但哪一種剃毛方法是最合適？或者比較危險？呂桂英醫生回應：「以上任何一種方法都有危險性，最好要諮詢醫生或美容專科的意見，否則有機會傷及皮膚或毛囊，引起感染或皮膚損傷。」如果女性真的要剃毛，呂醫生建議必須確定剃毛刀完全消毒乾淨，否則就有機會細菌感染！

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女生需要為迎合伴侶的喜好而打理私處毛髮？無論毛髮形狀如何，若有人對你的毛髮看不過眼，都應好好思考其本質。要「森林」或是「庭園」實在是個人取態，需要好好平衡個人觀感及注意衛生，思考當中風險。最重要是讓私處保持基本衛生護理！

（資料來源：Jama Dermatology / BBC / Women's Health）

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