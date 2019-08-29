【拜金女】5個星座被指控「有樓有高潮」　金牛女注定不能平反？

雖然沒錢萬萬不能，但生活中的一切都能用金錢衡量嗎？偏偏現代人價值觀逐漸扭曲，有一種女生盲目崇拜金錢，導致許多癡情男子賠上家產，被甩後落得人財兩失的淒慘下場。更無奈的是，沒有一個親朋好友願意出手相助，因為他們身上「重色輕友」的標籤一輩子也撕不下來。

天秤女交往初期，她們不會考慮太多，覺得只要兩人牽手同進退，沒有什麼難關挺不過的。（《金秘書為何那樣》劇照）

究竟12星座中哪些女生勢利到爆？哪些男生碰上她們等著成為最窮觀音兵？現在就讓咱們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查，讓愛情裡的善男懂得避而遠之，分辨「必娶女孩」跟「Bitch女人」的差別。至於那些喜歡「鮑換包」、有錢便是爹的女孩，就留給地獄之神去審判吧！

【No.5 天秤女】

其實對於精神與物質、愛情與麵包，天秤女大多有選擇障礙，因此交往初期，她們不會考慮太多，覺得只要兩人牽手同進退，沒有什麼難關挺不過的。但日子一久，她們會漸漸厭倦這種黯淡、樽節、貧賤夫妻百事哀的生活，慢慢成為每月跟你伸手要錢的拜金女，然後套一句老話「戀愛是兩個人的事，結婚則是兩個家庭的事。」

其實對於精神與物質、愛情與麵包，天秤女大多有選擇障礙，（《來自星星的你》劇照）

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年1月13日至2019年1月12日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『馬子狗、拜金女12星座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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