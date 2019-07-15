【婚禮解密】婚照老是常出現成fb「犯眾憎」？最沒人想知道是...

結婚雖是人生大事，但由求婚那一刻的感動、籌備的緊湊繁瑣、婚前的「單身派對」，到大婚當天的點滴⋯⋯朋友也由驚喜、感動到煩厭。原來，「放閃」也有策略。

（《單身男女2》劇照）

不少婚禮統籌、攝影師等，都不時在網上分享婚禮解密小故事，英國時尚雜誌Tatler早前整理了相關資訊，加上筆者及編輯團隊的經驗，整合出放諸四海皆適用的「婚照上傳指南」。

求婚相「大忌」：切勿Close-up婚戒！

網上「放閃」，當然少不了「求婚照」。如若你不如三毛般脫俗瀟灑，那麼求婚也一定離不開鮮花與鑽戒。但不少「被放閃」的過來人都分享，若然照片是「婚戒的Close-up」，便容易給人錯覺你是在炫耀，令人反感。

因此，比起求婚「道具」，其實上戴二人合照會更佳，配上一、兩句說明，也或可加上一、兩個Hashtag，緊記點到即止。

（《新娘大作戰》劇照）

籌備婚禮：可免則免！其實沒有人想知道⋯⋯

雖然，籌備婚禮十分緊湊繁瑣，也似「過五關、斬六將」，位位過來人都說是人生非常難忘的大event。作為準新娘，定必有很多事情想要分享，但這或許只適合成為友人間茶餘飯後的話題，至於社交媒體？其實沒有太多人喜歡跟你一起倒數，就如其實沒有人想知道你午餐吃了甚麼、又在哪時去了做運動。甚至那些「尚餘99日」、「尚餘10日」重覆婚照post，其實都有點......

（《閨蜜》劇照）

告別單身派對：小心選擇相片，記得提醒友人！

婚禮前席，身邊姊妹或兄弟也喜歡替準新娘或準新郎辦「告別單身派對」。在「單身」的最後一個晚上，一夥朋友狂歡一番，在那複雜與矛盾的一個晚上，一點點醉意，加上一點點失態，絕對不失為過。因此，為免夜長夢多，絕不應草率上載「告別單身派對」的照片，也要提醒身邊友人，免得開心事變「婚前」決裂，讓大家心內有條刺。

（《新娘愛鬥大》劇照）

大婚當天：活在當下，社交媒體並不重要

在大婚當天，社交媒體並不重要、並不應該是你擔心的事。在這麼重要的一天，手機應該先放一旁，也不要用八卦你朋友上載了怎樣的照片。活在當下，是當天最應該做的事。

這「小貼士」無關別人，不在於是否在社交媒體上惹人生厭，而是由自己出發：誰要在大婚當天苦惱上載那張照片呢？

其他「結婚放閃大忌」，你又有冇中過伏？＝＝＞

資料參考：Tatler