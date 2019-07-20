【12星座愛情】怎樣的伴侶最適合你？獅子要靚仔好勝、雙子愛幽默

不管他的條件再怎麼奇特，總會有一個女孩愛上它，沒辦法這就是愛情，畢竟每個女孩總是會喜歡上某種特質的男生，就算閨蜜跟她說，這個不行、絕對不ok，她還是會不顧一切地喜歡那個渣男（很熟悉的劇情，對吧？），所以現在就來看看十二星座的女孩會喜歡上什麼樣的男生吧！

本來就比較活潑、愛玩的白羊女，只要碰到散發著可靠、很會照顧人的男生，內心就會開始默默動搖了（《她很漂亮》劇照）

白羊座：有歐巴穩重感的男人

本來就比較活潑、愛玩的白羊女，只要碰到散發著可靠、很會照顧人的男生，內心就會開始默默動搖了，他就像是哥哥一樣會保護、呵護她，即便知道說，這個男生有點像是中央冷氣，不是她的專屬暖男，白羊女還是會愛上他呀！

金牛座：經濟能力有一定基礎的男人

金牛座女們對物質的要求本來就比較高，除了自己對理財很有想法外，如果碰上經濟很有能力的男生，兩個人對於金錢觀的價值觀差不多，就會瞬間覺得，噢！他可以！於是金牛就喜歡上他了，但偏偏現在很多男生都只是圖有外表，根本沒有表現上那麼有能力。

金牛座女們對物質的要求本來就比較高（《無法成為野獸的我們》劇照）

雙子座：講話很有梗的「帥哥」



講話很有梗還不夠，雙子女喜歡的是講話很幽默而且長得帥的男生！好啦！不用到特別帥，但是需要是一個其他女生看到後會說，「咦，他長得很好看啊！」這種程度，加上幽默的個性，雙子女就會覺得跟這個男生在一起，很有面子。

講話很有梗還不夠，雙子女喜歡的是講話很幽默而且長得帥的男生！（《戀夏500日》劇照）

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+ 14 + 13 + 12

每個女孩都有自己的死穴，碰上諸多條件都符合你內心「男友標準」的男生時，理智、分析能力都會立刻歸零，我也不是沒有這樣過，只是要提醒各位內心充滿無限戀愛小泡泡的你妳你還有你！男生還是有不為人知的小秘密，有時候你喜歡上的特點一切都是假，別被騙，張大眼睛找到適合你自己的男人吧！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：牡羊座最愛歐巴？十二星座女孩最容易「徹底暈船」的男生】