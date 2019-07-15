【一周星座運勢】單身白羊吸「某人」注意　巨蟹曖昧關係將有變

本周重要星象：本月17號，我們將迎來山羊座的滿月和月食，日食代表了開始，月食代表了對應的結果。今年日食你許下的願望、立下的「Flag」都有實現嗎？這一段時間適合反思這一段時間以來自己的行為和狀態。

同時月食還意味著分開和遠距離的愛。7月19 日，金星先後對分土星冥王星，水星進入巨蟹座，這是一個「不太幸運」的日子，避免在這一天開啟重大項目。

在7月21日左右，還有一個重要星象，位於巨蟹座21度的金星，對沖位於山羊座21度的冥王星，太陽和水星在巨蟹座28度合相，這會帶來家庭方面的消息。要留意家庭財務問題和詐騙。