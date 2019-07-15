【一周星座運勢】單身白羊吸「某人」注意　巨蟹曖昧關係將有變

撰文：東京畫報
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本周重要星象：本月17號，我們將迎來山羊座的滿月和月食，日食代表了開始，月食代表了對應的結果。今年日食你許下的願望、立下的「Flag」都有實現嗎？這一段時間適合反思這一段時間以來自己的行為和狀態。
同時月食還意味著分開和遠距離的愛。7月19 日，金星先後對分土星冥王星，水星進入巨蟹座，這是一個「不太幸運」的日子，避免在這一天開啟重大項目。
在7月21日左右，還有一個重要星象，位於巨蟹座21度的金星，對沖位於山羊座21度的冥王星，太陽和水星在巨蟹座28度合相，這會帶來家庭方面的消息。要留意家庭財務問題和詐騙。
太陽、上升星座均需參考：校園之人主要參考太陽；社會之人主要參考上升。
白羊座、金牛座、雙子座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓
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巨蟹座、獅子座、處女座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓
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天秤座、天蠍座、人馬座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓
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山羊座、水瓶座、雙魚座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓
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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】
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