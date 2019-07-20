真正的愛情，可以超越距離？

童話中總是以「公主和王子幸福快樂地生活下去作結」，那時一種「離地」的愛情。現實的愛情就是，你總會碰上不同外在問題，時機不對、家人反對、身份懸殊，相愛卻不能在一起的最典型例子大概就是遠距離戀愛。你們無法像普通戀人般常常見面、不能透過肢體接觸表達愛意，只能隔著熒幕傳遞對彼此的思念。該死的時差，讓你在最脆弱、最需要人陪伴的時候，卻未必能找到他。當大時大節，你看著街上愛人一對對，難免又會覺得傷感。

遠距離戀愛最難忍受的就是寂寞？（《荼蘼》劇照）

Long D最大的問題就是似有還無，你們在名義上是戀人，卻各自各地生活，忍受比其他情侶多出很多的寂寞時光。在那些想念着對方的時光，還可能夾雜着胡思亂想、猜忌、不安，你們相隔千萬里，加上空虛難耐......想着想着，對他的不信任漸漸開始蔓延。「未來」更加是遠距離中大家都不想討論的話題，要兩個人可以一起生活，意味着要放棄現有的生活、工作，離開自己熟悉的圈子，到底又有誰願意踏出這一步？有人堅信遠距離戀愛不會有結果，於是他們聽到「Long D」會自己退避三分；有人始終覺得愛可以戰勝距離，只要付出多於尋常情侶的心思，最終也能開花結果。

有人說怕寂寞的人，已犯下最大「禁忌」，絕不應開始Long D戀愛,，其實絕不止於此。

即做以下心理測驗，找出你能否接受遠距離戀愛，你又是哪種人？

你原本打算在假期外出逛逛，卻突然下起大雨，你會怎樣做呢？ A.在家玩手機 B.照常帶傘出門 C.在家看書 D.整理家中

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