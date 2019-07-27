【動漫節】陪男友打機能令感情升溫？古巨基：打機好過去「蒲」

今年香港動漫電玩節與香港電競音樂節同步開始，大會更舉辦《傳說對決》港台女子邀請賽4強，其中有專業少女電競團的電兔88、RTD雷神之門、MS.Queen、Janplus。打機不是男性的專利，比男生打機厲害的女生卻是屢見不鮮！圈中也有不少愛打機的女星，女生愛打機，會不會促進兩性之間的溝通和情趣呢？

打機女友被投訴？

常常聽說女生們抱怨男生只顧玩遊戲而忽略她，所以不少男生希望女友一樣熱愛打機，可以一同切磋。隨著手機遊戲普及，成功令一眾女生沉迷，不過就引來男友不滿的回響！之前在連登討論區就有一個發帖：「有無巴打女朋友成日掛住打機」，一眾巴打們抱怨女友只顧打機，對女友沉迷打機的態度感到不滿和憤怒！對於打機女高手，熱愛程度等如生命，她們都遇過跟男友爭吵的問題。

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打機女神也渴望有個高手男友：在遊戲世界中保護自己

衛詩雅：曾沉迷打機激嬲男友

34歲衛詩雅 (Michelle)曾透露喜愛宅在家中晚晚專心打機，原來她以前曾為打機而自己砌電腦，如今流行玩手機遊戲又特意買一對喇叭又換房間的燈，目的就是為了打機時聽到槍聲，一開槍燈就會閃！如果聽到屋外有人踏過草地，她就會驚醒以為自己正在打機！可見她打機達至專業級，著重遊戲中聲畫的效果，進入遊戲世界，Michelle表示過希望有一個識打機又打得好的男友可以在遊戲世界中保護她。原來她以前因為過於沉迷打機而令當時的男友十分氣憤，全因她用電視打機至到凌晨三點，卻發現手制沒電，她為了繼續打機而急於出門購買電池，就引起當時男友的不滿又指責她過份沉迷！相信熱愛打機的人都曾出現類似的情況，被男友控訴，令男友擔心。

她打機的熱愛度和技術絕不會比男生少。(Instagram@michellewsn)

電競YouTuber和Gamer蔥蔥：打機切忌發脾氣、推卸責任給女生

同樣為電競運動瘋狂的，不得不及21歲女電競YouTuber和Gamer蔥蔥，她在生活上、工作上都完全在遊戲世界中！她曾經與不打機的男生拍拖而被控訴，因沒有共同興趣令很多時候都無法陪同，最終分手。情侶有共同打機話題，相處時間就可以一起做喜愛的事。不過打機的男生對女生的參與又反應如何？蔥蔥就表示最常聽到男生批評女生「好廢」，認為女生依賴別人帶隊，造成拖累。她曾經玩《英雄聯盟》時與男生一組，最後輸了就被男生將責任賴到她身上，又批評她不懂打機。她解釋都市生活壓力好大，而打機能發洩情緒，只要遇上豬隊友都會發脾氣罵人。其實女生打機都會有同樣情況，但蔥蔥指知道要有自制能力，絕不會用粗口指罵別人。

蔥蔥曾因沉迷電玩而想過放棄唸書。(Instagram@chungchung030)

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明星情侶打機之道

古巨基與Lorraine：打機比「去蒲」好 打機也可打情罵俏

無論是打機女高手，或是男高手，打機確實令不少人為之瘋狂，疏忽身邊人的感受引起過衝突！到底打機在情侶之間有沒有一個平衡點？元祖級遊戲機迷古巨基，由卡片機開始，每一代的遊戲機都會玩，曾經玩網上連線的足球遊戲而獲得世界排名第八位的佳績。每逢休息日，他都會熱血地專心打機，除了睡覺、不洗澡、不洗頭，不做任何事，連續打足三至四日！如今他表示沒想到會發展成電競運動，雖然現在沒有從前這麼過分，只會打手機遊戲，不過老婆Lorraine就會時常催促他早點睡，又要拖拖拉拉的叫停他，令老婆都無可奈何。他更笑言打機比「去蒲」好，因為老婆可在家中守著。又認為打機不是不良嗜好，只是充滿童心。

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在婚後一年的《我們》演唱會上，古巨基將《必殺技》歌詞改成《老婆必殺技》風趣地紀錄太太如何與他溝通的事，來指出平日太太對他打機的囉唆而唱出控訴！他更問台下觀眾有否被老婆管教以「哎呀」一聲風趣回應，成功換來一眾台下男觀眾的共鳴。其實他是故意改歌，來大曬他與老婆的生活趣事，讓一眾觀眾知道太太多番的勸告其實是來自他的著緊，討了太太歡心，簡直是公然地打情罵俏，可見他與Lorraine相當恩愛!

【按圖看】古巨基填詞的《老婆必殺技》，唱出太太平日如何阻他打機，歌詞啜核、有趣又甜蜜：



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洪卓立與湯怡：曾經的溫馨回憶 一起窩在家中你打機我煮飯

洪卓立與湯怡雖然結束11年感情，但從前他們是模範情侶。未分開之前，湯怡就取笑洪卓立「機癡」，當洪卓立打機時，湯怡會幫他敷面膜或者自己烹飪，可以一起留在家中。有時二人都會打機切磋，如果湯怡輸了就會生洪卓立的氣一會兒。湯怡相信只要不會過分沉迷，打機絕不是壞事，總好過不知男人去哪。

他們曾IG分享這段緣份已由男女朋友變為仍然是會為對方赴湯蹈火的知心好友。(取自視覺中國)

謝東閔與朱智賢：教女友打機增加互動 避免忽略

《明星Game超聯大賽》冠軍謝東閔打機技術高超，早前就代表公司飛到日本、美國等地參加電競大賽與職業電競選手對，而他在電競上更花了五位數字。當然他曾因只顧打機而忽略當時女友而鬧交，又試過被母親關上遊戲機總掣要求禁止打機。不過如今他是電競王，相信難以阻止他發展電競運動。之前他與緋聞女友朱智賢就在節目中以情侶檔打機，謝東閔坦言會教少打機的朱智賢。教打機增加彼此的互動，兩個人一起合作或者對決，有了溝通就不是一種忽略。

有媒體影到朱智賢與謝東閔於銅鑼灣拍拖(Instagram@bashley_ellabel)/(Instagram@brian_tsetse)

陳柏宇與符曉薇：愛情第一 勝負第二 故意輸給太太逗開心

打機發燒友陳柏宇曾在電台電視節目中分享玩遊戲的心得，表明隊制遊戲需要認真對待，每次打機都會特別緊張輸贏！他更會與老婆符曉薇一起玩《傳說對決》，為了與老婆開開心心地玩，所以他會故意放鬆，對於輸贏就會變得不在意，又坦言無所謂。被問到會不會送強勁裝備給愛人，他笑言要送的話，會送自己不要的裝備給老婆。她認為如果不喜歡的話要求送很厲害的裝備就不行。反之如果對方真的很喜歡這個遊戲，都會願意送高質裝備，但本來喜歡遊戲的人都會自己買裝備。對於愛打機之人，他們會尊重遊戲，送裝備給愛人不是問題，但會希望愛人懂得善用而不是亂來。情侶在打機上有時會出現爭執，勝負雖然重要，但開心的過程更重要！

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鄭伊健與蒙嘉慧：太太比他更愛打機 可以貪玩 不可沉迷

出名大細路的鄭伊健，至小浸淫在電玩遊戲中長大，坦言打機已經是生活中的一部分，收藏品由Gameboy到線上遊戲。鄭伊健與太太蒙嘉慧都一樣貪玩，透露老婆蒙嘉慧都會陪他打機，更加比他喜歡打機，所以鄭伊健全沒因太太而減少打機的時間。蒙嘉慧玩的是比較簡單的計分遊戲，現時他們大約玩兩、三小時，直至手機沒電。鄭伊健分享從前試過通宵打機而感傷身，認為適當娛樂是可以，不應過分沉迷！

有傳蒙嘉慧比鄭伊健更加貪玩。(取自視覺中國)

原來沉迷遊戲是一個疾病！根據世界衛生組織《國際疾病分類》，不同學科和地域的專家達成共識對遊戲障礙作了定義，對於一些數碼或視頻性的遊戲，失去控制力，日益沉溺於遊戲，以致其它興趣和日常活動都須讓位於遊戲，即使出現負面後果，遊戲仍然繼續下去或不斷升級。情況嚴重會導致在個人、家庭、社交、教育、職場或其他重要領域造成重大的損害，並通常明顯持續了至少12個月。現時世界許多地區，人們的疾病症狀與遊戲障礙的症狀相類似，提醒參與遊戲的人要注意玩遊戲的時間，小心因遊戲而無暇顧及其它日常活動，小心影響身心健康和社交功能的任何變化。

本來打機是一個好的娛樂，又是電競運動，別具吸引性。但不要過於沉迷，打機成癮就是病。不但疏忽身邊人的感受，而深夜打機令睡眠不足，大大影響身體健康。其實玩遊戲要學會自我控制及如何適當行樂，要有適當的打機時間，所以當身邊人提醒的時候，要知道可能過了火。與情人一起打機，都是求開心，以輕鬆的心情對待吧！

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