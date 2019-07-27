【張致恆出軌】解構渣男渣女心理　偷食責任歸咎伴侶達不到期望？

張致恒（Steven）突然在個人公布婚訊，更放上一家三口百日宴的照片，寫道：「以往自己年少輕狂，但好感激未婚妻雯雯 事事包容，更為我添了一個非常健康可愛嘅寶寶 踏入人生另一階段，今後我會更努力工作，賺多D錢，盡力比最好嘅教育小朋友！」而相中女主角卻不是「正印女友」梁晧恩April，而是粉絲雯雯。 娛樂圈花邊新聞不絕，尤其是出軌事件。「偷食」得如此徹底，連結婚「正印女友」也被蒙在鼓裡，到底出軌男生在想甚麼？

張致恒（Steven）與未婚妻雯雯。（stevencheung@instagram）

Robert Weiss博士是臨床性學家和執業心理治療師，擁多年治療性上癮的經驗，曾在網站《今日心理學》中撰文，解構出軌男生的心理，更笑言：「當他們跟女友或妻子說謊的時候，往往創意十足。」

「大細路」最高危？

時時聽人說，女朋友們最苦惱男友似是「大細路」，永遠長不大。而Robert Weiss博士也提出，要是他未曾試過發展成熟的關係，或是他不明白他的行為會如何傷害自己的伴侶，或會覺得來一場「性愛冒險」沒有錯。

出事後，梁晧恩April曾表示「醫院見」，獲不少網民安慰，在IG上留言為她打氣，指出為渣男絕不值得傷害自己。（dayofapril@instagram）

自信不足

突然變前女友的梁晧恩在Steven的IG上留言，聲稱「你仲爭我好多錢」，不知是否暗示了前女友的經濟能力在他之上？

Robert Weiss博士就指出，要是男生自信不足，如他覺得自己太老或年輕、不夠富有、不夠聰明，為了填補自己的虛榮心，他便會向其他女生尋求認同，希望在第三者身上得到認同與被需要的感覺。

除了以上的兩大出軌心理，Robert Weiss博士及國家廣播公司NBC也有文章提出了其他原因：

資料來源：Psychology Today, NBC