回憶當時不服輸的你　劉若英的兩封「信」：送給15歲和90歲的你

「逃犯條例」修訂風波不斷，香港各區篇地開花，處處是連儂牆，「馬拉松」式遊行每周不斷。有人說，這不只是政見之別，更是兩代紛爭，但看到上周的「銀髮遊行」，矛盾似乎不一定與年齡有關。 硬要談「年齡矛盾」，筆者想起劉若英的兩封「信」，一封是15歲的自己，一封給90歲的「你」。

在《給15歲的自己》一歌中，記下了這樣的一句歌詞「回憶當時不服輸的你」。（《相親相愛》劇照）

給15歲的自己：很感激你那麽倔強 我才能變成今天這樣

說信，其實不是信。第一封「信」，是一首歌《給15歲的自己》。

在是非顛倒、動盪、風風火火的時候，應該如何自處呢？筆者沒有資格說三道四，只能在無助與無力感中拉扯，聽聽歌，尋找一點安慰。忽然想起劉若英的歌，因為有天友人說：「數年前的雨傘革命中，我們還是學生，現在卻已成為了『大人』了。」

梁天琦唯一的紀錄片－《地厚天高》由當時還是大學生的林子穎執導拍攝，記錄這位「走得很前」的港大學生說過這麼一句：「如果沒有旺角暴動這官司的話，我會找一份輕鬆的工作，不用花很多時間，足夠交租、食飯，不用儲蓄、不用買車買樓、甚麼都不需要。然後把剩餘的時間彈結他。」直到他被判囚6年，筆者訪問導演，畢業後的她回憶那段日子，說：「我最怕朝九晚五，與世界脫節。但現在，我似是成為了我小時候最討厭的那種人。」

與過去打對照，時時會令人羞愧，因為始終很難達到當日幻想「成功」的模樣。感覺今不如昔，大概是每個謙虛的人會染上的「風土病」。由施人誠填詞、劉若英主唱的《給十五歳的自己》。從前想，只聽到「我沒有對不起那個 十五歲的自己」，聽多數遍，最深刻一句卻是：「感覺累了的時候／抱著我們的真心／靜靜好好地休息」

哪有對得起與對不起？沒有今天的懷疑，哪有明天更堅定的自己呢？

＊《後來的我們》由劉若英執導，也是一個今昔對比的成長故事：

《後來的我們》由劉若英執導。（《後來的我們》劇照）

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給90歲的「你」：如果快樂 那就夠了

另一封信《給90歲的你》，是她為陳昇推出散文集時寫的序。

她為恩師、亦是盛傳多年的師生戀對象陳昇的散文集寫的序。很多人相信是說的，是她們的另一段「情」。雖然說的是小情小愛，與大是大非怎都扯不上關係，但哪種執著與犧牲，與情與愛撇得了關係？只是，有時候係喜歡一個人，有時候你喜歡一個地方。

劉若英為陳昇寫了一篇序，寫道：「我們之間說什麼都是多餘的。有時我很恨，為什麼我的人生到現在還必須跟你的名字扯在一起，但也許我應該感恩，像『奶茶』這樣的名字，也只有你想得出來。」寫得耐人尋味，但也引人入勝。有時候，文章寫得模糊一點，讀者才能對號入座，只看見自己想要的東西。信中，有數句話當年，亦有說今天，而昔日唱《一輩子的孤單》的劉若英亦已成家立室。雖然婉委，但當中有一段還是很深刻：「你最愛問我：『你快樂嗎？』在我離開新樂園後的第一張唱片完成時，我拿著新歌要你聽，電話裡的你說：『我不用聽，你只告訴我，唱這些歌，你快樂嗎？如果快樂，那就夠了！』」

借她的字，生活中難免有妥協的事，但最重要的是：「你快樂嗎？」即使有多迷失與混亂，這大概是最後、最簡單、也是最重要的路標了。

＊劉若英的歷年電影：