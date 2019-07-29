美國女生Google約會對象驚揭通緝犯？過度網絡調查易陷入感情迷失

要快速了解一個人，最直接的方法便是查看對方的社交平台。不少人於首次與約會對象見面前，也會難免好奇的先從Facebook、Instagram等常用的平台中進行網絡調查，原來此舉有機會令你錯過一段美好的戀情。

對約會對象抱有好奇心是人之常情，但於社交平台上進行「了解」與「調查」是兩碼子的事。（【閨蜜】劇照）

在這個只要透過社交平台便能輕鬆了解對方過往的時代，在與約會對象首次見面前先調查一下對方看似並無不妥，也是保障自己的最佳方法，最起碼能確定對方的樣貌是否如相中人一樣，幸運的還能對於他的感情狀態了解更多。

於網絡的世界中，要化身成偵探並不困難。從對方的背景、喜好、平日常流連的地方，他的生活點滴都能從網絡中查看得知。然而，透過事前調查，而不是從第一身的角度了解約會對象，容易產生先入為主的感覺，難以持開放態度認識對方。

約會前先網絡調查對方是否合適的做法？（《情約一天》劇照）

對約會對象抱有好奇心是人之常情，但於社交平台上進行「了解」與「調查」是兩碼子的事。外國媒體The Guardian指出，曾經有美國女生於約會前搜尋了對方的資料，結果發現該男生正被FBI通緝，理由是一年前他曾偷取10萬美元。網上世界充斥著不懷好意的騙徒，實在有需要於約會前透過網絡上的資料了解對方背景。

然而，過度調查約會對象隨時令一段美好的緣分變質。原因是我們無法分辨網上的資料是否能真實呈現出對方的面貌，愈去深究便愈是陷入迷失，內心慢慢虛構出一個理想的幻影。如果見面時對方的表現並不如你內心所想，那自己便會不禁開始質疑到底自己喜歡的是眼前的真人，還是從對方的生活碎片中虛構出的形象。這樣不管是對那個男生，還是自己，都非常不公平。

過度調查約會對像隨時令一段美好的緣分變質。（《情約一天》劇照）

首次見面的意義在於雙方可以透過面對面的交流感受發展的可能性。但由於已事前調查了對方，約會的氣氛便會由互相了解變成猜疑。而且當你於見面前已掌握了對方的喜好與取態，便難坦然地與對方相處。想知道對方是否你的Mr. Right，面對面了解總好比隔著螢幕，這樣才能肯定你感興趣的是眼前的他而不是幻想中的男生。

【按圖看】哪些細微位置讓你知道這個約會中的男生對你抱有好感：