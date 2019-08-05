【星座愛情】總碰上「渣男」的4個星座：山羊太心軟　雙魚太盲目

「一世人流流長，總會愛上幾個人渣。」余春嬌的一句話，引起了不少人共鳴。愛情本應是美好甜蜜，遇上錯的人，卻愈投入，愈心痛。愛情路與成長路一樣，總要碰壁，只是有些女生，彷彿是人肉的「渣男」收割機，到底是天生磁場還是性格所致呢？

余春嬌的一句對白，讓不少人產生共鳴。（《志明與春嬌》劇照）

其實她們並沒有錯，只是愛得奮不顧身，事事以對方為先。假若碰巧遇上有人懂得珍惜你的好，這會是一段美好姻緣。然而，大部份人都很「犯賤」，不懂珍惜還要嫌你太無趣，你的好只會縱容他們，然後默默地被糟蹋，但你還是會死心塌地，留在原地守候，盼望對方有一天會醒覺回頭。以下4個星座的女生，情路永遠不順，屢屢遇上「渣男」。

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1.雙魚座

雙魚座天生浪漫，也令她們愛得很盲目。一旦戀愛了，她們仿佛活在了童話故事中，把美好的幻想投射在關係上，總覺得對方就是自己的白馬王子。他就是最完美，無論他說甚麼、做甚麼，雙魚都會百分百信任，也從來不會容許身邊人說自己另一半半句不是。即使身邊每個人都說她們的伴侶是「渣男」，她們還是會選擇相信對方，其實最後才發現自己當局者迷。

有些女生，在愛情路上總是屢屢碰壁。（《初戀日記之賤男勿擾》劇照）

2.山羊座

山羊座性格善良，很容易心軟，這些對「渣男」而言都很吸引。她們不懂得拒絕別人，另一半提出的要求，只要能做到，她們都會一一答允。即使對方做錯事，如果是小事，她們會毫不猶豫原諒對方；如果犯的錯很嚴重，例如出軌，只要對方送送禮物，說幾句甜言蜜語，她們也會心軟原諒對方。因此，對方只會更加得寸進尺，利用她們的好。

3.獅子座

獅子座總是高高在上，平時在職場上自信滿滿，令人難以相信她們會敗給了「渣男」。其實獅子座很重情，愛上了就會毫不理智。她們對自己看人的眼光有自信，覺得自己選擇的就是最好，對方只要長得好看一點就會深陷其中，後來才發現對方只是金玉其外。她們仍不「服輸」，相信自己能改變對方，最後卻只會跌得更痛。

獅子座很重情，在愛情中容易受傷。（《29+1》劇照）

4.巨蟹座

巨蟹座顧家，以家庭為主，而巨蟹女天生就有種母性，她們把另一半當成自己的「兒子」，對他的照顧無微不至。對方一開始還會被她們感動，只是日子久了，對方只會覺得她們的付出是理所當然，甚至覺得這段感情太過平淡。然而，母性氾濫的巨蟹，只要對方撒嬌、裝可憐，她們還是會輕易就原諒對方。