台劇《俗女養成記》熱播　 30、40+愛情與麵包的無奈　不婚是罪？

從小到大就被長輩灌輸老一輩的思想，要好好讀書，找份好工作事業有成，最後嫁個好人家，生兒育女，這些就是女人的人生目標。但是當你到了30歲、40歲還沒結婚，想跟男朋友分手又怕沒人要，事業又停濟不前，你會選擇將就一下還是放棄現在擁有的，開展新生活？想必很多女性都會選擇前者，因為所謂的獨立女性總是會輕易被標籤「剩女」。

新劇《俗女養成記》跟大家一起探討女性話題。（《俗女養成記》劇照）

台灣最近推出很多女性話題的電視劇，例如《我們不能是朋友》、《如果愛重來》等等，都是關於女性婚姻問題。最近在這套新劇《俗女養成記》在台灣引起了極高的話題性，而且好評不斷。首播就已經超越了收視冠軍《我們與惡的距離》，劇集由金馬影后謝映萱主演，飾演一個39歲的大齡熟女，講述了很多大齡女性在工作、愛情上遇到的挫折和問題。

女主角陳嘉玲是金馬影后謝映萱，飾演未婚的39歲大齡熟女。（《俗女養成記》劇照）

女主角陳嘉玲從較為小鄉村的南部到大都市台北工作，在大城市工作奮鬥了20年卻一直無法融入都市的生活，有時候總覺得自己格格不入，生活或工作總是有種力不從心的感覺，40歲了事業不上不下，但是又沒有勇氣離職，唯有吞聲忍氣繼續工作，過著每天重覆的沉悶生活。

女主角在工作上奮鬥了20年還是感覺融入不了。（《俗女養成記》劇照）

這套劇那麽受歡迎的原因就是女主角非常貼地，在愛情和工作上遇到的問題讓很多熟齡女性都有共鳴。39歲近「4字頭」，女主角陳嘉玲有男朋友但是還沒結婚，無樓、無小朋友，社會觀念總是認為「3字頭」是女人的關口，30歲後就要結婚，40歲前就要有小孩，但是當你到了40歲有男朋友卻還沒有結婚，身邊的人甚至親人就會覺得是女方的罪過，將你標籤為怪人。

陳嘉玲交往4年多的男友各方條件都不錯，但卻是「裙腳仔」。（《俗女養成記》劇照）

女主角陳嘉玲交往了4年多的男友收入不錯，不花心沒有惡習，但卻是一個不折不扣的「裙腳仔」，但感情已經有種淡如白開水的感覺，激情消失殆盡，但是又恐懼分手會變成「剩女」。幾經掙扎，最後陳嘉玲還是選擇了分手，又辭掉了10幾年的工作，一時間愛情和麵包都失去了。

兩人交往2年終於決心分手。（《俗女養成記》劇照）

陳嘉玲一瞬間失去了所有，對未來感到恐懼而崩潰: 「我已經40歲了，沒有公司會栽培我，我也沒有辦法轉行了，我年紀大了，沒有力氣談戀愛了，要花多長的時間去遇到一個人，然後進入一段關係。」這句話不知道講中了多少熟齡女性的心聲，也是她們的恐懼。

陳嘉玲一時間失去愛情和麵包而感到崩潰不安。（《俗女養成記》劇照）

《俗女養成記》引起女生們很大的共嗚：

+ 3 + 2

雖然說現在是自由戀愛的社會，但是其實婚姻就是一場考察，拍拖時會考慮對方的外貌、身高、性格、價值觀等等，結婚又要看對方的經濟條件，所有事情符合才會步入教堂。不論一對情侶交往幾多年都好，一談到結婚就要面對婆媳問題，二人在生活上的大小事情，與未來計劃與價值觀的種種磨合，所以説要經營一段婚姻一點都不容易。

婚姻要面對的其中一個大難題就是「婆媳問題」。（《俗女養成記》劇照）

但是婚姻並不是人生的畢業證書，女人的價值也不需要用男人、家庭來證明，如果你選擇將就，和一個交往很久、條件又不錯但卻已經沒有感覺的男人結婚，只想將來有個保障，你的未來人生真的會快樂嗎？這套劇就是想告訴大家，其實不論在愛情還是工作上，都不要被社會的古板價值觀綁架，壓抑自己去跟隨所謂社會的腳步，做一個理直氣壯的女性，這樣才叫對你的人生負責人。

女人不應該被社會的古舊價值觀綁住，理應要爲自己而活。（《俗女養成記》劇照）

《俗女養成記》的導演表示:「女孩們請記得，不論你幾歲，都請一定要喜歡現在的自己，你可以跟不成材的自己和解，跟她握個手說好了沒關係，你已經做得很好了。」