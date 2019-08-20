【脫單】單身太久會患上痴呆症？研究： 比有伴侶患病率高出四成

有人是獨身主義者，覺得單身更快樂；有女生則是戀愛主義者，喜歡拍拖有人陪，每個人的取向都不同。但是當你知道單身對自己的身體健康有影響的時候，你還會不會選擇單身呢？

在以前婚姻可能是很多女人的人生目標，但是21世紀的女性漸漸出現了很多不婚主義者。（IG@tracytschu ）

現今世代的女性對於追求自身權益愈來愈强烈，婚姻對她們來説反而是一種枷鎖，所以有很多單身主義的女性出現，甚至還有「不婚主義者」。

很多女士都認爲單身自由自在，無拘束的生活才是最開心的。（IG@pimtha）

由英國大學進行的一項研究，並刊登在美國《Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry》（神經病學、神經外科學與精神病學雜誌）的結果就發現，單身的女性比起有伴侶的女性，更加容易患上阿茲海默症(香港稱爲認知障礙症，前又稱為老人癡呆症)。

是次研究由英國倫敦大學醫學院精神科，邀請了80多萬名來自不同國家的65歳以上人士來參與調查，研究發現和有伴侶的人相比，一直單身沒有結婚和喪偶的人，患上阿茲海默症的機率分別高出42%和20%，但是如果是中途離婚的人則沒有任何影響。

英國有研究表示單身女性比起有伴侶的女性更容易患上阿茲海默症(前稱為老人癡呆症)。（Unsplash）

研究人員根據結果分析，認爲降低患上阿茲海默症(前稱為老人癡呆症)機率的原因並不是婚姻本身，而是和異性交往對人類大腦有刺激作用，因爲有伴侶的人社交圈子較大，社交活動和交流機會也會相對單身人士較多，這些行爲都可以增加認知儲備，促進大腦健康，和伴侶之間也可以互相照顧、監督，經濟較富裕，生活健康也會比較有保障，這些都可以有效地預防阿茲海默症。雖然這項研究對象主要是針對65歳以上人士，不過也是值得一眾長久單身士參考。

研究人員發現，並不是婚姻本身防止阿茲海默症(前稱為老人癡呆症)，而是婚後的社交生活。（Unsplash）

為何單身人士更易患上痴呆症？​​：

資料來源：英國倫敦大學、《Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry》