戀愛矛盾避而不談　忍一下就好？小心將關係慢慢殺掉｜男共女的事

英語中有一句諺語，叫「Elephants in the room」，直譯「房間裡的大象」，意旨有些事情被一起視而不見，故意忽視；黃偉文把它放到《13樓的大笨象》歌中：「寂寞好比一匹象，在心的正中央，是否都要撫養？」 談情說愛，要如霧裏看花，太清晰清醒便有失浪漫；那要是有如房間裡的大象，又如何？

（《我要準時下班》劇照）

避而不談令關係慢慢死掉？

尤記得有次友人分享她的「奇妙經歷」，說那時她正為感情事煩惱，坐上的士，的士司機卻忽然談起他的感情史來，其中一句是這樣：「十八廿二時候拍拖，大概有很多很多的憧憬；但當你跟一個人相處數十年，你便知道那些都是假的。有甚麼好想不通的，移不開的石頭便不要移啊。」友人那刻如夢初醒，可是糊裏糊塗過了數月，又打回原形。

避而不談，看來並不能令問題自己消失，反而會令二人愈走愈遠，錯失解決問題的最好時機？關係治療師Anastasia Pollock就認為，為了避免爭吵而對問題視而不見，早晚也會毀掉一段關係。她認為，在一段關係中，爭執在所難免，要是開那煩厭與傷心，它們有如一隻隻「大笨象」，你愈是逃避，便愈來愈多「大笨象」，最後擠得你必須離開那「房間」－即你與情人的關係。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

怎樣殺死「房間裡的大象」？

時時聽人說，互相折磨又蹉跎，那就一輩子啊。有些人大概可以這樣，不過是你為了同一道問題而反反覆覆，很明顯你就不是那種「難得糊塗」或「真糊塗」的人，那就應該嘗試積極地解決。

【點圖即看】Anastasia提出以下建議＝＝＞

不過，既有對象與時間讓你消磨與煩惱，「房間裡的大象」也只不過是一個奢侈的愉快課題。要是真的殺不盡，也可以如黃偉文寫道：「多麼想爽快地開槍／英勇地受點傷／一筆清所有壞帳」殺不了大笨象，大不了換房間。

資料來源：FOX13