韓國情侶IG熱潮　「舉起男友」放閃照　爆發最強女友力！　　　

韓國人特別懂得情趣，因此韓劇中總是會有各式各樣讓少女怦然心動的情節。而現實中韓國的情侶也很喜歡耍浪漫，也喜歡經常在IG上打卡放閃，但是卻不是拖手、擁抱、親吻這麼簡單，不時都創作出超有創意的曬恩愛動作，有趣得來又不經意派了「狗糧」，閃瞎旁人。

韓國情侶總是很懂得擺出好看的甫士。(IG@limjjoo0 )

韓國的情侶群在Instagram經常每隔一段時間，就牽起不同的打卡放閃甫士熱潮。過往就曾經很流行「巨人與小人」的對比、互換衣服、公主抱等等的拍照方式，趣味性極高，看了也想跟另一半跟著拍，放放閃呢。

充滿視覺效果的「巨人與小人」。(IG@ blossom__way__ )

不過近來就突然改變風向，本來可以突顯「男友力」的浪漫公主抱卻出現了變奏版，許多韓國女生變成拍攝「抱男友」的照片來另類放閃。不過，單是想像要抬起一個牛高馬大的男友已經好痛苦了，還何來浪漫可言？情趣這種事情真的很難懂…

浪漫的公主抱突然就變成了抱男友。(IG@yeon_j_25)

而這股「舉男友」的IG風潮最近也從韓國吹到了台灣，就連台灣的網友們也忍不住要測試自己的「女友力」，甚至網上還有教學，教女友們怎麼樣才可以成功舉起男友。想嘗試的女生們也可以參考一下當中如何「發力」的奧秘，不過還是量力而為就好，因為男生體形較為高大，也有一定的體重，要把一個成年男子舉起真的是力量大考驗，別因為一張照片而勉強，落得兩敗俱傷就不好了。

展示女友力的「舉男友」甫士三步曲：

+ 6 + 5 + 4

很多成功舉起男友的女生都紛紛在帖子中留言叫救命「用盡了吃奶的力」、「抱到雙下巴都出來了」，但有些女生就表示輕鬆完成，還自稱「神奇女俠」。

看起來好像很輕鬆，做起來就知道是假的！(IG@duffy_lifediary)